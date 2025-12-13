Ministrul Sănătății, despre bacteria de la spitalul de copii din Iași: Marți vom știi dacă Pseudomonas a fost eliminat

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, că probabil marţi se va şti sigur dacă biofilmul de Pseudomonas aeruginosa din instalaţia de apă a Spitalului pentru copii "Sf. Maria" din Iaşi a fost eliminat.

„Cel mai probabil că marţi vom şti sigur dacă biofilmul de Pseudomonas din instalaţie a fost eliminat sau nu şi, dacă a fost eliminat, activitatea medicală va funcţiona în condiţii optime. Dacă nu a fost eliminat, atunci vom relua această procedură şi vom funcţiona cu spitalul în alertă epidemiologică. Dar nu este în momentul de faţă o situaţie critică în acea unitate sanitară", a afirmat ministrul într-o conferinţă de presă la Târgul Mureș.

E a reiterat faptul că a fost creată o celulă de criză la Ministerul Sănătăţii în urma acestei situaţii.

Internări suspendate

Joi a fost identificată prezenţa bacteriei Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referinţă admis, şi s-a depăşit numărul total de bacterii mezofile.

Toate internările, dar și intervențiile chirurgicale care nu sunt urgențe majore au fost sistate. Consumul a fost oprit, iar spitalul a primit sâmbătă ajutoare de la rezerva de stat și Crucea Roșie. Șapte copii au murit, aici în luna septembrie din cauza, unei infecții din secția de terapie intensivă.

Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi a mai fost în centrul unei situaţii de urgenţă, după ce mai mulţi copii s-au infectat cu o bacterie în Secţia ATI.

Ministerul Sănătăţii arăta că nouă pacienţi cu vârsta sub un an au fost infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens. În unitatea sanitară au fost înregistrate 6 decese, iar un al şaptelea bebeluş, care era infectat cu aceeaşi bacterie şi avea şi alte afecţiuni grave, a murit la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Bucureşti.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













