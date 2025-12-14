Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie după contaminarea apei cu bacterii. Unii pacienți, redirecționați

Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie, după ce, în urmă cu două zile, s-a aflat că apa este contaminată cu bacterii. Până acum, 24 de pacienți au fost redirecționați către alte unități sanitare din județ, dar și din țară.

Corespondent Știrile PRO TV: „Conducerea spitalului ne-a transmis că, în continuare, apa de la robinet nu poate fi folosită, iar pacienții și personalul medical utilizează apă potabilă îmbuteliată venită de la rezerva de stat.

Prima tranșă, de 7.000 de litri de apă de băut, a ajuns sâmbătă seară și va fi suficientă pentru următoarele zile. De când s-au sistat internările și până în prezent, 170 de copii au ajuns în Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului.



Dintre aceștia, 24 de pacienți au fost dirijați spre alte unități medicale pentru internare.

Printre ei, 18 copii cu boli contagioase au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, doi bebeluși cu probleme respiratorii sunt acum la Spitalul din Pașcani, iar alți doi care aveau nevoie de operații, la unități din Bacău și Suceava.

Potrivit DSP Iași, „noi rezultate ale analizelor microbiologice ar urma să fie gata în cursul zilei de mâine.”

