Val de internări în spitalele pediatrice de copii cu enterovirusuri. Cum pot fi feriți cei mici de aceste infecții

Stiri Sanatate
15-08-2025 | 19:44
Este vară, iar medicii din spitalele de pediatrie se confruntă cu un val de internări. Foarte mulți copii sunt diagnosticați cu enterovirusuri.  

Liliana Curea

Infecțiile pot fi periculoase, mai ales în cazul celor cu imunitatea scăzută, iar complicațiile ajung până la meningite. Specialiștii avertizează că virusurile pot fi luate și din apele murdare, inclusiv din piscine necurățate.

Peste 120 de copii au ajuns într-o singură gardă la Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului. Foarte mulți cu vărsături, febră și nu în ultimul rând deshidratați.

Mamă: ”Dimineață s-a trezit foarte slăbită și nu am mai stat, așteptăm rezultatele. Acum îi face pentru rehidratare, am venit cu ea foarte deshidratată. Sperăm să-și revină foarte repede”.

Mamă: ”Din cauza vărsăturilor. I-au pus perfuzie pentru rehidratare și un antivomitiv”.

Mulți dintre copii sunt diagnosticați cu enterovirusuri. Se transmit ușor prin contact direct cu mâinile murdare după folosirea toaletei, de pildă, dar pot fi luate și din piscine neigienizate. Simptomele obișnuite sunt febră, durere în gât, erupții cutanate și diaree.

Enterovirusurile nu se tratează cu antibiotice pentru că aceste medicamente omoară doar bacteriile. Adesea copiilor le trece boala de la sine în câteva zile, dar, uneori, mai ales în cazul celor cu imunitatea scăzută, se poate ajunge la complicații grave.

Medicii recomandă o igienă corespunzătoare a mâinilor

Prof. dr. Mihai Craiu, medic primar pediatrie: ”Problema este că anumite serotipuri care sunt în circulație acum produc la copii boli mult mai zgomotoase. Am avut în ultimele zile internați mai mulți pacenți cu neuroinfecții: meningite și meningoencefalite produse de diverse enterovisururi. Știm sigur că testele au fost făcute prin PCR, le-am pus în legătură cu activitățile acestor acestor copii, la piscine, în vacanțe în spații cu grupuri sanitare comune”.

Particularitatea enterovirusurilor este că pot supraviețui bine în mediul extern și se răspândesc ușor, mai ales vara, când oamenii intră mai des în contact cu apa sau mănâncă în aer liber.

Mamă: ”Am avut enterovirus luna trecută, la spital am rezolvat că nu se putea acasă, este un virus foarte periculos, nu pot să mănânce, vomită și atunci trebuie mers la spital pentru perfuzii și medicamentatie”.

Medicii recomandă o igienă corespunzătoare a mâinilor și atenție sporită atunci când cei mici fac baie.

Dată publicare: 15-08-2025 19:34

