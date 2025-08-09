Cazurile de COVID-19 la copii, în creștere. Spitalele de pediatrie din Capitală sunt pline de pacienți, chiar și 100 pe lună

Medicii din spitalele de specialitate îngrijesc un număr mai mare de pacienţi cu COVID-19 în această perioadă, faţă de ce se întâmpla în primele luni ale anului.

Într-un răspuns transmis la solicitarea News.ro, reprezentanţii Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP) au furnizat informaţii legate de numărul copiilor înregistraţi cu COVID-19 în luna iunie şi în luna iulie a acestui an. Astfel, la grupa de vârstă 0-9 ani creşterea numărului de cazuri este de şase ori mai mare în iulie faţă de luna iunie.

Populația își pierde imunitatea în raport cu infecția

Managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală, medicul Adrian Marinescu, spune că virusul SARS-CoV-2 nu este sezonier şi că prezenţa sa nu este influenţată de căldură sau de temperaturile scăzute.

Un argument pentru înregistrarea mai multor cazuri în această perioadă poate fi acela că populaţia pierde imunitatea în raport cu infecţia, afirmă Dr. Marinescu, având în vedere că a trecut un interval de timp mai mare de când au fost înregistrate la noi mai multe cazuri, după perioada pandemiei.

Iunie 2025: grupa de vârstă 0-9 ani - 101 cazuri, grupa de vârstă 10-19 ani - 32 de cazuri. Iulie 2025: grupa de vârstă 0-9 ani - 620 cazuri, grupa de vârstă 10-19 ani - 107 cazuri.

Nu s-au raportat decese cauzate de COVID-19 la copii.

„De la data declarării încheierii pandemiei COVID-19 de către OMS (5 mai 2023), nu mai există obligativitatea raportării de către spitale a numărului de cazuri de COVID-19 internate (pe secţii sau în ATI) - nu deţinem date privind cazurile internate sau forma de boală”, a transmis INSP.

Observaţiile institutului:

- există o posibilă subraportare în rândul adulţilor, comparativ cu copiii

- testarea se face contracost la medicul de familie/laboratoare, ceea ce limitează accesul populaţiei generale la diagnostic

- copiii (în special cei de vârstă mică) sunt duşi de către părinţi la spital, unde sunt testaţi, în vederea diagnosticării, în timp ce adulţii se adresează mai rar spitalului.

100 de cazuri pe lună la un spital din Capitală

De la 10 cazuri pe lună înregistrate la copii în primele luni ale anului, la 100 pe lună, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Grigore Alexandrescu din Capitală. Unitatea sanitară are prevăzute saloane speciale pentru COVID-19 pe fiecare secţie de pediatrie.

„Dacă în primele luni ale anului, aprilie până în luna mai se înregistrau cam 10 – 15 cazuri pe lună, din luna iulie au început să fie o sută de cazuri pe lună şi acum se înregistrează 10 pe zi. În 7 zile în săptămâna aceasta care a trecut, au fost 70 de cazuri. Se pot interna 5 din cei 10 pe zi, sau mai puţin. Avem 4 secţii de pediatrie şi au câte un salon. În funcţie de numărul de pacienţi, se deschide câte un salon special pentru COVID-19”, a declarat medicul Raluca Alexandru, purtător de cuvânt al unităţii sanitare pentru publicația citată.

Din luna iulie a început să crească numărul copiilor care ajung la camera de gardă a spitalului, iar ca simptomatologie, la copilul mic apare în general febră mare, rinoree, dureri în gât şi pot avea şi fenomene digestive, conform medicului.

„La copilul mare, apare în general durerea în gât, febra, rinoree, dureri de cap, tuse care apare în ambele cazuri. Se face testare în momentul în care se prezintă la camera de garda, dacă există această suspiciune, dacă iese pozitiv, sunt saloane speciale pentru internare sau pleacă acasă cu tratament dacă simptomatologia nu este foarte zgomotoasă. Dacă în saloanele speciale nu mai avem locuri trimitem la infecţioase la Matei Balş”, a declarat medicul Raluca Alexandru.

Care este situaţia la Institutul Naţional de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală

Dr. Adrian Marinescu vorbeşte despre o creştere a numărului cazurilor de COVID-19 de aproximativ două luni. Copiii de vârstă mică, vârstnicii şi pacienţii cu boli cronice necesită monitorizare specială.

„E o creştere destul de clară în ultimele două luni pentru tot ce înseamnă infecţie cu SARS-CoV-2, indiferent de vârstă. Dintre cei care vin, copiii reprezintă 60%, mai mult de jumătate, mai ales dacă e vorba de copii mici, ei se internează într-o pondere mai mare pentru că trebuie să-i monitorizezi, nu neapărat că au forme severe, cazurile de terapie intensivă sunt excepţionale, mai degrabă sunt forme medii, fie persoane în vârstă, fie copii mici sau cei care au boli cronice şi pe care vrei să-i monitorizezi o perioadă de timp. Ca număr, am ajuns să avem 30 de prezentări, copii şi adulţi, iar de internat, avem cam în jur de 10 copii şi un număr ceva mai mic de adulţi”, spune el.

Sfaturi pentru populaţie

Medicii oferă populației și câteva sfaturi în ceea ce privește infecția cu COVID-19: Să nu intre în panică, să considere că într-adevăr e o convieţuire, ne întoarcem la partea legată de regulile de igienă care nu sunt un clişeu, începând de la regulile de igienă, spălatul mâinilor cu apă şi săpun, când cineva are o simptomatologie respiratorie, ar trebui să se autoizoleze, este de bun simţ în raport cu ceilalţi, cu oamenii apropiaţi, pentru că s-ar putea ca persoanele de alături să facă o formă mai severă, având boi cronice, o vârstă, şi să ia legătura cu medicul de familie, doar dacă e nevoie să ajungă la spital.

Conform ultimei raportări lunare care se face pe site-ul Institutului Naţional de Sănătate Publică, numărul cazurilor de COVID-19 este în creştere cu peste 200% în iulie faţă de luna iunie a acestui an.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













