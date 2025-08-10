Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână

Urmează zile de șoc pentru sistemul de învățământ! Luni aflăm câte școli trebuie comasate, pentru că au scăzut sub pragul minim de 500 de elevi înscriși și câți copii și profesori vor fi obligați să se transfere.

Ca să-și completeze norma după noile reguli, dascălii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână, dacă au noroc să fie disponibile! Prioritate au titularii vechi, a decis Ministerul Educației, iar suplinitorii tineri sunt în coada listei.

Cu mai puțin de o lună până la prima zi de școală, începe cea mai profundă schimbare a structurii rețelei școlare din ultimii 15 ani. Atât a trecut de la comasarea școlilor mici, operată în mandatul Funeriu.

Inspectoratele școlare și primăriile vor raporta Ministerului care sunt școlile propuse să fuzioneze cu altele, de dimensiuni similare, sau să fie absorbite de școli mai mari. După aprobarea comasării, schemele de personal didactic, auxiliar și administrativ vor fi unificate. Până la startul noului an școlar, vor fi mutate fizic în sediile noi arhiva și activele școlii dispărute.

Revizuirea disciplinelor opționale

Tot luni, consiliile de administrație ale școlilor vor revizui lista disciplinelor opționale alese în primăvară de părinți și copii, ca să se asigure că are cine să le predea și să vadă câte ore de activitate în plus le pot oferi acestea profesorilor școlii. Apoi, vor calcula numărul total de ore disponibile pe fiecare materie, pe care le vor împărți între profesorii de pe acel domeniu de studiu.

Câți profesori pierd ore și câți rămân fără post, după aceste schimbări? Nu avem estimări naționale, ci doar pentru unele județe. Ministerul Educației a decis însă cine are prioritate. Întâi titularii angajați cel puțin de anul trecut pe perioadă nedeterminată, apoi titularii care cer să-și întregească postul.

Urmează noii titulari, debutanți. Interesant e că profesorii care au luat titularizarea în sesiunea recentă, dar au primit post doar pe un an, sunt pe locul al nouălea pe lista beneficiarilor.

Prof. Violeta Bontilă, directorul Colegiului Constantin Loga: „În școala pe care o conduc se pierd 6,5 norme. Asta înseamnă că vor pierde tinerii, vor pierde cei care primiseră deja continuitate la suplinire. Este greu să spun câți oameni vor suferi, pentru că totul merge în cascadă cu creșterea efectivelor pe clasă.”

Ministerul Educației se pregătește să renunțe la orice control asupra numărului de elevi din clase. Dacă până acum orice diferență mai mare de doi elevi față de cifra legală avea nevoie de avizul instituției, conform unui proiect de ordin decizia va rămâne strict în seama inspectoratelor.

Cât despre nemulțumirile angajaților din educație cu privire la aceste măsuri, echipa ministerială declară că a mai avut două variante de lucru pentru ieșirea din criza financiară: o scădere cu până la 15 la sută a tuturor salariilor și concedieri, combinate cu micșorarea lefurilor cu 10 procente.

