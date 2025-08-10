Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână

10-08-2025 | 19:26
Urmează zile de șoc pentru sistemul de învățământ! Luni aflăm câte școli trebuie comasate, pentru că au scăzut sub pragul minim de 500 de elevi înscriși și câți copii și profesori vor fi obligați să se transfere.

Adriana Stere

Ca să-și completeze norma după noile reguli, dascălii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână, dacă au noroc să fie disponibile! Prioritate au titularii vechi, a decis Ministerul Educației, iar suplinitorii tineri sunt în coada listei.

Cu mai puțin de o lună până la prima zi de școală, începe cea mai profundă schimbare a structurii rețelei școlare din ultimii 15 ani. Atât a trecut de la comasarea școlilor mici, operată în mandatul Funeriu.

Inspectoratele școlare și primăriile vor raporta Ministerului care sunt școlile propuse să fuzioneze cu altele, de dimensiuni similare, sau să fie absorbite de școli mai mari. După aprobarea comasării, schemele de personal didactic, auxiliar și administrativ vor fi unificate. Până la startul noului an școlar, vor fi mutate fizic în sediile noi arhiva și activele școlii dispărute.

Revizuirea disciplinelor opționale

Tot luni, consiliile de administrație ale școlilor vor revizui lista disciplinelor opționale alese în primăvară de părinți și copii, ca să se asigure că are cine să le predea și să vadă câte ore de activitate în plus le pot oferi acestea profesorilor școlii. Apoi, vor calcula numărul total de ore disponibile pe fiecare materie, pe care le vor împărți între profesorii de pe acel domeniu de studiu.

Citește și
Un director de școală din Indiana face spectacol cu parodii muzicale pentru elevi și profesori
Un director de școală din Indiana face spectacol cu parodii muzicale pentru elevi și profesori

Câți profesori pierd ore și câți rămân fără post, după aceste schimbări? Nu avem estimări naționale, ci doar pentru unele județe. Ministerul Educației a decis însă cine are prioritate. Întâi titularii angajați cel puțin de anul trecut pe perioadă nedeterminată, apoi titularii care cer să-și întregească postul.

Urmează noii titulari, debutanți. Interesant e că profesorii care au luat titularizarea în sesiunea recentă, dar au primit post doar pe un an, sunt pe locul al nouălea pe lista beneficiarilor.

Prof. Violeta Bontilă, directorul Colegiului Constantin Loga: „În școala pe care o conduc se pierd 6,5 norme. Asta înseamnă că vor pierde tinerii, vor pierde cei care primiseră deja continuitate la suplinire. Este greu să spun câți oameni vor suferi, pentru că totul merge în cascadă cu creșterea efectivelor pe clasă.”

Ministerul Educației se pregătește să renunțe la orice control asupra numărului de elevi din clase. Dacă până acum orice diferență mai mare de doi elevi față de cifra legală avea nevoie de avizul instituției, conform unui proiect de ordin decizia va rămâne strict în seama inspectoratelor.

Cât despre nemulțumirile angajaților din educație cu privire la aceste măsuri, echipa ministerială declară că a mai avut două variante de lucru pentru ieșirea din criza financiară: o scădere cu până la 15 la sută a tuturor salariilor și concedieri, combinate cu micșorarea lefurilor cu 10 procente.

Răfuială în trafic la Timișoara. Două mașini s-ar fi ciocnit intenționat, iar polițiștii au găsit săbii într-una dintre ele

Dată publicare: 10-08-2025 19:26

Citește și...
Zeci de mii de elevi mai fac o încercare să ia Bac-ul. ”Îmi iau de o grijă și după aia o să mă mai gândesc”
Stiri Educatie
Zeci de mii de elevi mai fac o încercare să ia Bac-ul. ”Îmi iau de o grijă și după aia o să mă mai gândesc”

Peste 30.000 de candidați au început luni Bacalaureatul de toamnă, cu probele orale de competențe. Candidații trebuie să susțină testările nepromovate în vară ori, după caz, toate probele, dacă nu s-au prezentat la prima sesiune.  

Un director de școală din Indiana face spectacol cu parodii muzicale pentru elevi și profesori
Stiri actuale
Un director de școală din Indiana face spectacol cu parodii muzicale pentru elevi și profesori

În timp ce elevii de la noi sunt în vacanță, cei din unele state americane au început școala. Un profesor din Indiana atrage atenția cu o abordare neobișnuită și plină de umor.

ChatGPT lansează Study Mode pentru elevi, iar opțiunea poate fi activată gratuit. Specialiștii trag însă un semnal de alarmă
Stiri Sociale
ChatGPT lansează Study Mode pentru elevi, iar opțiunea poate fi activată gratuit. Specialiștii trag însă un semnal de alarmă

ChatGPT își propune să înlesnească învățarea, nu doar să ofere răspunsuri de-a gata. Recent, a introdus o funcție cu ajutorul căreia utilizatorii sunt ajutați să studieze, primesc teme de gândire și teste de verificare.

Lecția primită de un grup de elevi din Iași, despre munca în echipă. „O să mai vin de foarte multe ori”
Stiri Sociale
Lecția primită de un grup de elevi din Iași, despre munca în echipă. „O să mai vin de foarte multe ori”

Într-o prisacă din Iași, cei mici pot descoperi lumea fascinantă a albinelor. Îmbrăcați în costume de apicultor pe măsura lor, observă de aproape insectele și află ce rol are fiecare în stup.

Un elev cu nota 8,6 nu a intrat la liceu în Suceava, deși ultimul admis a avut 2,4, iar 15 licee au locuri neocupate
Stiri Educatie
Un elev cu nota 8,6 nu a intrat la liceu în Suceava, deși ultimul admis a avut 2,4, iar 15 licee au locuri neocupate

Patru elevi cu note peste 8 nu au fost repartizați la niciun liceu, în județul Suceava, deși 385 de candidați cu medii sub 5 au fost admiși, unul dintre ei chiar cu nota 2,4.

Recomandări
Primele imagini din accidentul aviatic din Arad, surprinse cu câteva secunde înainte de impact. Ce s-a găsit departe de epavă
Stiri actuale
Primele imagini din accidentul aviatic din Arad, surprinse cu câteva secunde înainte de impact. Ce s-a găsit departe de epavă

Au apărut primele imagini din momentul accidentului aviatic petrecut, sâmbătă, la Arad, în urma căruia au murit pilotul și un tânăr de 18 ani. O cameră de supraveghere a surprins ultimele secunde înaintea impactului.

Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”
Stiri actuale
Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar aduce corecții necesare în administrația publică și în sistemul de sănătate.

Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska
Stiri externe
Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska

După ce aliații europeni ai Kievului au denunțat intenția lui Donald Trump de a negocia singur cu Vladimir Putin pacea din Ucraina, Casa Albă ia în considerare să-l invite și pe Volodimir Zelenski la întâlnirea dintre președintele american și cel rus.

