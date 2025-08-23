Una dintre cele mai grele boli „fură” energia din celulele adipoase din jur. Descoperirea ar putea duce la noi tratamente

Cancerul de sân triplu negativ este una dintre cele mai agresive şi dificil de tratat forme de cancer, iar cercetătorii încearcă să înţeleagă cum reuşeşte să se dezvolte atât de rapid.

Un studiu recent a identificat un mecanism surprinzător prin care tumorile „fură” energia din celulele adipoase din jur, folosind tuneluri moleculare pentru a se alimenta şi a creşte. Această descoperire deschide noi perspective pentru dezvoltarea unor noi tratamente care ar putea opri răspândirea bolii.

Atunci când cancerul de sân triplu negativ se dezvoltă, celulele adipoase din jur par să se micşoreze. Cercetătorii de la University of California - San Francisco (UCSF) au constatat că celulele acestor tumori, considerate printre cele mai agresive forme de cancer de sân, îşi creează legături directe cu celulele adipoase din jur printr-un fel de „canale de comunicare” microscopice.

Prin aceste canale, celulele canceroase pot trimite semnale către celulele grase şi le pot determina să elibereze energie, pe care tumorile o folosesc pentru a se dezvolta mai rapid.

Celulele tumorale trimit apoi instrucţiuni care determină celulele adipoase să elibereze rezerve de energie ce ar putea hrăni cancerul. Blocarea acestor legături a oprit creşterea tumorilor.

„Cancerele prosperă prin deturnarea surselor de energie ale organismului şi am identificat cum funcţionează acest mecanism în cancerul de sân triplu negativ. Este o oportunitate majoră pentru noi de a dezvolta strategii eficiente pentru a trata cele mai agresive forme de cancer ale sânului”, a declarat dr. Andrei Goga, profesor de biologie celulară şi tisulară la UCSF, unul dintre conducătorii Programului de Oncologie a Sânului din cadrul Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center al UCSF şi autor principal al lucrării, citat într-un comunicat.

Laboratorul UCSF a ajuns la aceste descoperiri studiind celule adipoase şi tumorale prelevate de la pacienţi cu cancer de sân, dar şi prin experimente realizate pe modele de laborator ale acestei boli.

Constatările au implicaţii clinice imediate. Chiar dacă nu există încă teste cu medicamente care să blocheze aceste mecanisme în cancerul de sân, astfel de tratamente sunt deja evaluate în studii clinice pentru cancerul cerebral.

Studiul a fost publicat miercuri, în revista Nature Communications, şi a fost finanţat de Departamentul Apărării şi de Institutele Naţionale de Sănătate (NIH) din Statele Unite.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













