Cancer pulmonar fără fumat: cercetătorii dau vina pe alimentele ultraprocesate

Stiri Sanatate
11-08-2025 | 09:47
alimente

De-a lungul timpului, nenumărate studii au arătat că alimentele ultraprocesate pot predispune la boli cardiovasculare, diabet şi obezitate.

autor
Știrile PRO TV

Acum, acestei liste se adaugă şi cancerul pulmonar, conform unui studiu recent.

Alimentele ultraprocesate conţin ingrediente „niciodată sau foarte rar utilizate în bucătării, ori categorii de aditivi care au rolul de a face produsul final mai gustos sau mai atrăgător”, după cum arată Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (Food and Agriculture Organization of the United Nations).

Citiți articolul integral pe spotmedia.ro

România pregătește medici pentru utilizarea ECMO, „plămânul artificial” care salvează vieți. Cât costă tratamentul

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: cancer, plamani, alimente ultra procesate,

Dată publicare: 11-08-2025 09:44

Articol recomandat de sport.ro
Gino Iorgulescu: "Mario, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"
Gino Iorgulescu: "Mario, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"
Citește și...
Un nou tratament pentru cancerul pulmonar a fost aprobat în SUA. Cum ar putea contribui la stoparea simptomelor bolii
Stiri externe
Un nou tratament pentru cancerul pulmonar a fost aprobat în SUA. Cum ar putea contribui la stoparea simptomelor bolii

Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din Statele Unite a anunţat, vineri, că a autorizat prin procedură accelerată un medicament destinat pacienţilor cu un anumit tip de cancer pulmonar avansat, care au urmat deja un tratament anterior.

Cancerul cel mai frecvent este depistat prea târziu în România. „Prognosticul de supraviețuire la 5 ani este sub 10%”
Doctor de bine
Cancerul cel mai frecvent este depistat prea târziu în România. „Prognosticul de supraviețuire la 5 ani este sub 10%”

Nu avem program național de screening pentru cancerul pulmonar, deși această afecțiune este pe primul loc în privința incidenței, la ambele sexe.

Cancerul pulmonar, din ce în ce mai frecvent. 75% dintre cazurile din România sunt avansate. Cum putem preveni boala
Doctor de bine
Cancerul pulmonar, din ce în ce mai frecvent. 75% dintre cazurile din România sunt avansate. Cum putem preveni boala

Nu avem program național de screening pentru cancerul pulmonar, deși este cel mai des întâlnit în cazul ambelor sexe.  

Creşterea cazurilor de cancer pulmonar la nefumători, legată de un gaz radioactiv din aer. Cele mai expuse zone din România
Stiri Sanatate
Creşterea cazurilor de cancer pulmonar la nefumători, legată de un gaz radioactiv din aer. Cele mai expuse zone din România

Cancerul pulmonar este una dintre cele mai întâlnite cauze ale deceselor cauzate de cancer, cu un procent de 18,2%.

Un algoritm bazat pe Inteligența Artificială poate prezice cancerul pulmonar cu șase ani înainte de apariție
iLikeIT
Un algoritm bazat pe Inteligența Artificială poate prezice cancerul pulmonar cu șase ani înainte de apariție

Un algoritm bazat pe Inteligența Artificială poate prezice cancerul pulmonar cu șase ani înainte de apariție. Cel puțin asta susțin cercetătorii din SUA, care au lucrat la acest proiect și au făcut numeroase teste în ultimii ani.

Recomandări
Șeful Pensiilor Private: Noua lege propusă de ASF nu are o justificare în capacitatea fondurilor de a efectua plăți
Stiri Economice
Șeful Pensiilor Private: Noua lege propusă de ASF nu are o justificare în capacitatea fondurilor de a efectua plăți

Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat, Radu Crăciun, afirmă că noua lege privind pensiile private nu are nicio justificare din punct de vedere al posibilităţii sau imposibilităţii fondurilor de pensii de a face plăţi.

FT: România riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate „esențiale”. Fondurile europene sunt în pericol
Stiri Economice
FT: România riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate „esențiale”. Fondurile europene sunt în pericol

Măsurile de austeritate care au stârnit furia publică și au dus la prăbușirea guvernelor din Europa în urmă cu peste un deceniu revin în România, unde oficialii caută să reducă un deficit bugetar record.  

Ședință la PSD. Social-democrații decid dacă ies de la guvernare, nemulțumiți de USR. Victor Negrescu: ”PSD nu amenință”
Stiri Politice
Ședință la PSD. Social-democrații decid dacă ies de la guvernare, nemulțumiți de USR. Victor Negrescu: ”PSD nu amenință”

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit astăzi, de la ora 11:00, în şedinţă, pentru a stabili poziţia clară a partidului privind continuarea colaborării guvernamentale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 11 August 2025

03:38:02

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12