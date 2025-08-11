Cancer pulmonar fără fumat: cercetătorii dau vina pe alimentele ultraprocesate

De-a lungul timpului, nenumărate studii au arătat că alimentele ultraprocesate pot predispune la boli cardiovasculare, diabet şi obezitate.

Acum, acestei liste se adaugă şi cancerul pulmonar, conform unui studiu recent.

Alimentele ultraprocesate conţin ingrediente „niciodată sau foarte rar utilizate în bucătării, ori categorii de aditivi care au rolul de a face produsul final mai gustos sau mai atrăgător”, după cum arată Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (Food and Agriculture Organization of the United Nations).

