Creveți radioactivi vânduți în cel mai mare lanț alimentar din Statele Unite. Și cea mai mică expunere cauzează cancer

Autoritățile americane au retras de pe piață creveți congelați radioactivi, importați din Indonezia. Creveții erau vânduți în cel mai mare lanț de magazine din Statele Unite și din lume.

Creveţi vânduţi în Statele Unite sunt retraşi de pe piaţă din cauză că ar putea fi radioactivi, anunţă autorităţile americane, după ce autorităţile vamale au descoperit cesiu 137 (C-137), un radioizotop radioactiv, într-o încărcătură de creveţi congelaţi importaţi de către o întreprindere indoneziană, relatează AFP.

Crustaceii importaţi de această întreprindere idoneziană au fost vânduţi în 13 dintre cele 50 de state americane de către gigantul distribuţiei Walmart, a anunţat marţi pe site Agenţia americană de control alimentar şi farmaceutic (FDA).

Consumers, distributors, and retailers should not eat, serve or sell impacted lots of Great Value raw frozen shrimp sold at Walmart. For more information on lot codes, production dates and actions you should take read FDA's advisory. https://t.co/eO87TdXbtx pic.twitter.com/vU1Brqg89Q — U.S. FDA Human Foods Program (@FDAfood) August 19, 2025

Această retragere de pe piaţă intervine după ce cesiu-137, un radioizotop radioactiv, a fost descoperit de către autorităţile vamale ”într-o încărcătură de creveţi congelaţi” ai societăţii PT. Bahari Makmur Sejati, precizează autorităţile americane.

Expunerea minimă la cesiu-137 provoacă cancer

Nivelul C-137 era însă minim, precizează FDA. Agenţia dă asigurări că ”produsul nu prezintă un pericol grav la adresa consumatorilor”.

O contaminare cu C-137 a loturilor de creveţi prezente în supermarketurile americane nu a fost confirmată imediat, precizează FDA.

Însă aceste produse par că au fost preparate sau consevate ”în condiţii insalubre”, iar o expunere prelungită la asemenea radiaţii, chiar şi minime, este asociată unui ”risc mare de cancer”, potrivit DFA.

Din toate aceste motive, autorităţile americane cer Walmart să organizeze o campanie de retragere de pe piaţă de la persoane care se află în posesia unor loturi de creveţi ale acestui producător şi cer ca produsele să nu fie consumate.

