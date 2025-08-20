Creveți radioactivi vânduți în cel mai mare lanț alimentar din Statele Unite. Și cea mai mică expunere cauzează cancer

Stiri externe
20-08-2025 | 12:06
creveti
Shutterstock

Autoritățile americane au retras de pe piață creveți congelați radioactivi, importați din Indonezia. Creveții erau vânduți în cel mai mare lanț de magazine din Statele Unite și din lume.  

autor
Cristian Anton

Creveţi vânduţi în Statele Unite sunt retraşi de pe piaţă din cauză că ar putea fi radioactivi, anunţă autorităţile americane, după ce autorităţile vamale au descoperit cesiu 137 (C-137), un radioizotop radioactiv, într-o încărcătură de creveţi congelaţi importaţi de către o întreprindere indoneziană, relatează AFP.

Crustaceii importaţi de această întreprindere idoneziană au fost vânduţi în 13 dintre cele 50 de state americane de către gigantul distribuţiei Walmart, a anunţat marţi pe site Agenţia americană de control alimentar şi farmaceutic (FDA).

Această retragere de pe piaţă intervine după ce cesiu-137, un radioizotop radioactiv, a fost descoperit de către autorităţile vamale ”într-o încărcătură de creveţi congelaţi” ai societăţii PT. Bahari Makmur Sejati, precizează autorităţile americane.

Citește și
baterie
Bateria care poate alimenta orice aparat timp de mii de ani. Tehnologia care va revoluționa dispozitivele electrice

Expunerea minimă la cesiu-137 provoacă cancer

Nivelul C-137 era însă minim, precizează FDA. Agenţia dă asigurări că ”produsul nu prezintă un pericol grav la adresa consumatorilor”.

O contaminare cu C-137 a loturilor de creveţi prezente în supermarketurile americane nu a fost confirmată imediat, precizează FDA.

Însă aceste produse par că au fost preparate sau consevate ”în condiţii insalubre”, iar o expunere prelungită la asemenea radiaţii, chiar şi minime, este asociată unui ”risc mare de cancer”, potrivit DFA.

Din toate aceste motive, autorităţile americane cer Walmart să organizeze o campanie de retragere de pe piaţă de la persoane care se află în posesia unor loturi de creveţi ale acestui producător şi cer ca produsele să nu fie consumate.

Zona din Timişoara unde a fost găsit material radioactiv a fost securizată şi urmează să fie decontaminată

Sursa: News.ro

Etichete: statele unite ale americii, creveti, radioactiv, walmart,

Dată publicare: 20-08-2025 11:49

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
Se împlinesc 39 de ani de la dezastrul de la Cernobîl. Aproape 8,4 milioane de oameni au fost expuși radiațiilor
Stiri externe
Se împlinesc 39 de ani de la dezastrul de la Cernobîl. Aproape 8,4 milioane de oameni au fost expuși radiațiilor

O explozie la Centrala Nucleară de la Cernobîl în 1986 a răspândit un nor radioactiv peste mari părți ale Uniunii Sovietice, în prezent teritorii ale Belarusului, Ucrainei și Federației Ruse.

Bateria care poate alimenta orice aparat timp de mii de ani. Tehnologia care va revoluționa dispozitivele electrice
Stiri actuale
Bateria care poate alimenta orice aparat timp de mii de ani. Tehnologia care va revoluționa dispozitivele electrice

Prima baterie nucleară din lume, care utilizează un izotop radioactiv încorporat într-un diamant, ar putea alimenta dispozitive mici timp de mii de ani, afirmă oamenii de știință, potrivit Live Science.  

De ce OMS recomandă un CT pulmonar cu doză mică la fiecare doi ani. Motivul pentru care bolile plămânilor trec neobservate
Doctor de bine
De ce OMS recomandă un CT pulmonar cu doză mică la fiecare doi ani. Motivul pentru care bolile plămânilor trec neobservate

Plămânii nu dor deoarece nu au receptori de durere, deși sunt organe direct afectate de fumat, gazele de eșapament sau un gaz radioactiv care se găsește la doar un metru adâncime în sol.

Nivel uriaș de radiații depistat într-un oraș din Bulgaria. Ce s-a întâmplat
Stiri externe
Nivel uriaș de radiații depistat într-un oraș din Bulgaria. Ce s-a întâmplat

Este stare de alertă maximă în Bulgaria, după ce, în urma unei operațiuni sub acoperire coordonată de procurorul general, a fost descoperită o ”cantitate semnificativă” de americiu, extrem de radioactiv, într-o casă din orașul Karlovo.

 

Ucraina, despre o catastrofă nucleară la centrala de la Zaporojie: Estul Europei va fi deşert radioactiv timp de 100 de ani
Stiri externe
Ucraina, despre o catastrofă nucleară la centrala de la Zaporojie: Estul Europei va fi deşert radioactiv timp de 100 de ani

O eventuală scurgere radioactivă la centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, care este sub controlul ocupanţilor ruşi, ar provoca o tragedie de şase ori mai mare decât cea de la Cernobîl.

Recomandări
Ministrul Finanțelor: Fenomenul de patron bogat cu firmă săracă se leagă și de aceste companii subcapitalizate sau inactive
Stiri Economice
Ministrul Finanțelor: Fenomenul de patron bogat cu firmă săracă se leagă și de aceste companii subcapitalizate sau inactive

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat într-un interviu acordat Știrilor ProTV motivele pentru care propune majorarea capitalului social minim la 8.000 de lei și restricționarea împrumuturilor către acționarii firmelor.

Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani
Stiri Economice
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

Ultima rundă de negocieri și dezbateri pe tema proiectului pentru Pilonul II de pensii a avut loc. Oficialii iau în calcul majorarea procentului, care poate fi retras imediat, după pensionare, de la 25%, cât a fost propus inițial, la 30%.

Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Ar fi luat șpăgi de 500.000 de euro
Stiri actuale
Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Ar fi luat șpăgi de 500.000 de euro

Procurorii anticorupție au descins miercuri dimineață în locuința primarului orașului Mangalia, dar și în biroul său. Edilul este vizat de suspiciuni grave de corupție.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 20 August 2025

03:19:50

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12