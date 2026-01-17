Meghan Markle a postat o fotografie inedită din 2016 cu prinţul Harry şi un videoclip filmat de prinţesa Lilibet. VIDEO

Meghan Markle a postat în social media o fotografie cu ea şi prinţul Harry din 2016, precum şi un videoclip nou-nouţ filmat de fiica lor în vârstă de 4 ani.

Ducesa de Sussex şi-a prezentat propria opinie despre o nouă tendinţă pe reţelele de socializare, în care utilizatorii împărtăşesc fotografii cu ei înşişi din 2016 pentru a sărbători trecerea unui deceniu, informează people.com.

Într-un videoclip alb-negru din prezent, Meghan Markle, în vârstă de 44 de ani, şi Prinţul Harry, în vârstă de 41 de ani, sunt văzuţi dansând într-un câmp deschis. Îmbrăcaţi casual, cei doi zâmbesc în timp ce se învârt împreună. Meghan a dezvăluit în descriere că videoclipul a fost filmat de fiica lor, Prinţesa Lilibet.

A doua imagine a postării prezintă o fotografie a cuplului regal din 2016, aparent realizată în timpul călătoriei lor în Botswana din acel an — a treia întâlnire a lor.

Instagram

„Când 2026 pare exact ca 2016... trebuia să fii acolo”, a scris ea în descrierea postării, atribuind meritul pentru videoclip „fiicei noastre”.

Amintiri din începutul relaţiei

Harry şi Meghan au povestit că s-au cunoscut la o întâlnire pe nevăzute la începutul lunii iulie 2016, după ce au fost cuplaţi de un prieten comun, şi au început să se întâlnească oficial în acel an. Meghan a declarat ulterior pentru Vanity Fair că ea şi Harry s-au întâlnit în secret timp de aproximativ şase luni înainte ca relaţia lor să devină publică.

„Ne-am întâlnit să bem ceva şi cred că foarte repede am spus: «Ei bine, ce facem mâine? Ar trebui să ne întâlnim din nou»”, şi-a amintit Meghan în timpul interviului de logodnă al cuplului. Meghan şi Harry au avut întâlniri consecutive la Londra în zilele următoare.

Harry a invitat-o pe Meghan să viziteze Botswana mai târziu, în vara anului 2016. „Am campat împreună sub cerul înstelat. Ea a venit şi mi s-a alăturat pentru cinci zile, ceea ce a fost absolut fantastic. Aşa că am fost cu adevărat singuri, ceea ce a fost crucial pentru mine, pentru a ne asigura că avem şansa să ne cunoaştem”, a povestit el.

Prinţul Harry a declarat ulterior că, în timpul acestei călătorii, a realizat că Meghan era „sufletul său pereche”.

Cei doi au vorbit deschis despre această experienţă în serialul documentar Harry & Meghan, povestind că au plecat în Botswana după ce se întâlniseră doar de două ori.

„Am fost uimit că a spus «da»”, şi-a amintit Harry. „Această femeie, pe care am întâlnit-o de două ori, vine în Botswana şi vom locui într-un cort timp de cinci zile!”

Viaţa de familie, departe de ochii publicului

Cuplul şi-a anunţat logodna pe 27 noiembrie 2017 şi s-a căsătorit pe 19 mai 2018.

Prinţesa Lilibet şi fratele ei, Prinţul Archie, în vârstă de 6 ani, sunt adesea ţinuţi departe de ochii publicului de către părinţii lor, însă cei doi fraţi au apărut recent în mai multe fotografii ale ducelui şi ducesei de Sussex, precum şi în unele dintre acţiunile lor filantropice.

În felicitarea de Crăciun, publicată pe pagina de Instagram a lui Meghan vineri, 19 decembrie, familia de patru persoane poate fi văzută în aer liber, pe un mic pod peste un pârâu. Meghan se apleacă şi se ţine de mână cu fiica ei de 4 ani, în timp ce Archie, în vârstă de 6 ani, îl îmbrăţişează pe Harry. De asemenea, se remarcă părul roşcat al prinţului Archie şi al prinţesei Lilibet, moştenit de la tatăl lor. („Gena roşcată este una puternică!”, glumea Harry în 2023.)

„Sărbători fericite! De la familia noastră pentru a voastră”, a scris Meghan în descrierea fotografiei.

Tot pe 19 decembrie, Harry şi Meghan au publicat un videoclip cu imagini din activitatea lor din ultimii ani în cadrul organizaţiei recent redenumite Archewell Philanthropies, alături de urări de sărbători.

Archie şi Lilibet au apărut şi ei în videoclip, care conţinea imagini noi din momentul în care au făcut voluntariat alături de părinţii lor la Our Big Kitchen Los Angeles (OBKLA), înainte de Ziua Recunoştinţei. Cei doi fraţi pot fi văzuţi ajutând la pregătirea mâncării şi împingând un cărucior cu produse alături de Meghan şi Harry.

