Financial Times: SUA iau în considerare crearea unui „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina, după modelul planului pentru Gaza

17-01-2026 | 09:35
Război Ucraina 1
Oficialii americani au propus extinderea „Consiliului pentru pace” din Gaza pentru a include şi alte ţări afectate de război şi conflicte, printre care Ucraina şi Venezuela, a anunţat Financial Times (FT), citat de Kyiv Independent.

Ioana Andreescu

Acesta este inspirat din planul preşedintelui american Donald Trump pentru reconstrucţia postbelică a Gazei. Detaliile privind un potenţial Consiliu pentru Pace pentru Ucraina nu au fost clarificate imediat.

Trump a anunţat iniţial Consiliul pentru Pace din Gaza pe 15 ianuarie, într-o postare pe Truth Social, semnalând începutul celei de-a doua faze a planului condus de SUA pentru stabilirea păcii pe termen lung între Israel şi Palestina. Consiliul, prezidat de Trump, va prelua probabil temporar administrarea şi eforturile de reconstrucţie din Gaza.

Trump a numit mai mulţi lideri mondiali în consiliul de administraţie, printre care Ajay Banga, preşedintele Băncii Mondiale, şi prim-ministrul canadian Mark Carney. Lista, care urmează să fie dezvăluită în întregime la Davos, în cadrul Forumului Economic Mondial de săptămâna viitoare, include şi înalţi oficiali implicaţi în negocierile de pace dintre Ucraina şi Rusia: trimişii speciali Steve Witkoff şi Jared Kushner, precum şi secretarul de stat Marco Rubio.

Un model pentru un consiliu de pace în Ucraina

Rapoartele privind propunerea de înfiinţare a unui consiliu axat pe Ucraina vin în contextul în care preşedintele Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească cu Trump în marja Forumului de la Davos şi va supraveghea semnarea unui plan în valoare de 800 de miliarde de dolari, pe o perioadă de zece ani, menit să revigoreze economia Ucrainei odată cu încetarea ostilităţilor.

Citește și
lukoil
Ungurii de la MOL vor să cumpere Lukoil. La cât sunt evaluate activele gigantului rus sancționat de SUA

Deşi detaliile privind un potenţial Consiliu de Pace pentru Ucraina sunt puţine, o persoană informată cu privire la propunere a declarat pentru FT că administraţia Trump consideră conceptul „un potenţial substitut al ONU... un fel de organism paralel neoficial care să se ocupe de alte conflicte din afara Fâşiei Gaza”.

Kyiv Independent a contactat Departamentul de Stat pentru a obţine un comentariu.

Un înalt oficial ucrainean a salutat, în FT, perspectivele unui Consiliu de Pace pentru Ucraina ca parte importantă a implementării unei păci durabile în ţară. Oficialul a menţionat că acest consiliu, care ar fi prezidat de Trump, ar putea include reprezentanţi ucraineni, europeni, ruşi şi NATO.

Zelenski a declarat pe 26 decembrie că un plan de pace în 20 de puncte era finalizat în proporţie de 90%.

Discuţii despre forţe multinaţionale şi armistiţiu

Mai multe ţări occidentale au luat în considerare trimiterea de trupe ca parte a unei desfăşurări postbelice a unei forţe multinaţionale pentru a asigura menţinerea acordului de pace. La începutul acestei luni, Franţa şi Marea Britanie au semnat o declaraţie de intenţie de a participa la desfăşurare în calitate de copreşedinţi ai Coaliţiei Bunăvoinţei.

Liderii europeni, care urmează să se întâlnească cu Zelenski şi Trump pe 21 ianuarie, sunt aşteptaţi să discute cu Trump despre obţinerea aprobării SUA pentru desfăşurarea forţelor multinaţionale în Ucraina după încetarea focului.

De luni de zile, Trump a condus eforturile de negociere a unui armistiţiu între Rusia şi Ucraina, fără niciun rezultat. În timp ce Kievul a acceptat în principiu mai multe propuneri de pace susţinute de SUA în cadrul negocierilor, Moscova a respins în mod continuu un armistiţiu, continuând să ducă războiul pe care l-a declanşat în urmă cu aproape patru ani.

În ciuda intensificării atacurilor Moscovei împotriva infrastructurii civile, care au aruncat o mare parte din Kiev într-un frig cumplit, Trump a sugerat pe 15 ianuarie că Ucraina nu era pregătită să pună capăt războiului.

„Cred că (preşedintele rus Vladimir Putin) este gata să încheie un acord. Cred că Ucraina este mai puţin pregătită să încheie un acord”, a afirmat Trump, spunând că preşedintele Volodimir Zelenski blochează eforturile.

„Trebuie să-l convingem pe preşedintele Zelenski să fie de acord”, a spus el.

România a cheltuit 7 miliarde de lei pe pensiile speciale ale magistraților în ultimii cinci ani. Câți s-au pensionat

