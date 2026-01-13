În premieră, Inteligența Artificială este menționată în noua programă școlară din 2026. Aplicațiile chatbot trebuie acceptate

Noile programe de matematică pentru liceu, publicate recent în Monitorul Oficial, aduc înapoi aritmetica, ca modul separat, în clasa a 9-a și a 10-a, și, ca materie distinctă, în ultimii doi ani de studiu, la profilul pedagogic.

Apare în premieră și inteligența artificială, care ar trebui folosită obligatoriu în predare, și fixarea subiectelor.

La rândul lor, profesorii vor susține înțelegerea problemelor abstracte, cu exemple din viața curentă.

Din noul an școlar, care începe în septembrie, matematicii i se atribuie roluri distincte, în funcție de profil.

La Mate-Info, programa e centrată pe dezvoltarea competențelor avansate. La științele naturii se pune accent pe aplicații practice. Pentru profilurile umaniste și tehnologice, care studiază la matematică doar ce apare în trunchiul comun, programa insistă pe competențe esențiale, necesare în viața de zi cu zi.

Una din principalele noutăți este reintroducerea aritmeticii, pentru prima dată în ultimele decenii, ca disciplină sau modul distinct în liceu. E o metodă prin care Ministerul Educației încearcă să adapteze studiul la nevoile practice ale vieții de adult. Scopul e de a-i „recupera” pe cei care termină liceul fără o bază matematică minimală și care nu reușesc să ducă la capăt un calcul simplu, pentru că nu cunosc ordinea operațiilor.

Pe de altă parte, în 2025, la evaluarea națională din clasa a opta, 15% dintre candidați au rezolvat greșit acest exercițiu. În anexa Ministerului Educației și Cercetării la Ordinul care detaliază noua programă, autorii dau o explicație suplimentară acestei schimbări: ”Aritmetica... are caracter de continuitate în raport cu învățământul gimnazial, valorificând achizițiile anterioare din domeniul matematicii elementare (numere, operații, proporționalitate, măsurare, estimare).”​

Pe de altă parte, programa nouă aduce în primul an de liceu mai multe capitole care, până acum, se studiau în ani mai mari.

Și polinoamele din clasa a XII-a au fost mutate în clasa a X-a.

Elevii primesc la schimb ajutorul instrumentelor de inteligență artificială în ore, cu rol de ”tutori virtuali”.

Aplicațiile chatbot trebuie acceptate de profesori, pentru a face matematica mai accesibilă și aplicată.

Silviu Bălănescu, profesor de matematică: ”Deocamdată, inteligența artificială este limitată, dar pe lucru de grafice, de ecuații, una e să dai la mână, să faci (logaritmi?), alta e să bați în calculator, să-ți dea graficul într-o secundă și tu să interpretezi.”

Liceenii pot înțelege combinatorica cifrelor folosind variantele unui cod PIN sau ale numerelor de mașini.

Logica proporțiilor le va folosi inclusiv în demontarea unor situații de fake news.

