UE creşte presiunea asupra platformei X din cauza imaginilor sexuale cu copii generate de Inteligenţa Artificială

Uniunea Europeană îşi intensifică investigaţia asupra X din cauza unor imagini sexuale explicite cu copii generate de Inteligenţa Artificială distribuite pe platforma socială a lui Elon Musk, relatează dpa.

Comisia Europeană a anunţat joi că a dat instrucţiuni companiei americane să păstreze documentele interne legate de chatbot-ul său de inteligenţă artificială numit Grok.

Platformei X i s-a comunicat să păstreze materialul cel puţin până la sfârşitul anului, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, adăugând că decizia reflectă preocupările privind respectarea de către companie a reglementărilor UE privind tehnologia.

Imagini sexuale generate de Grok, disponibile pe platformă

În prezent, utilizatorii X pot solicita Grok să genereze imagini sugestive sexual cu persoane, numeroase exemple în care chatbot-ului i se cere să introducă conţinut sexual în imagini obişnuite ale unor oameni circulând în prezent pe platformă. În multe cazuri, Grok dă curs acestor solicitări, notează dpa.

Compania şi-a cerut scuze săptămâna trecută pentru că Grok a generat şi a distribuit o imagine cu două adolescente în "costume sexualizate", catalogând incidentul drept un eşec al măsurilor de siguranţă. Chatbot-ul a atras de asemenea critici pentru că a generat conţinut în care Adolf Hitler era elogiat.

Acuzaţii grave: conţinut ilegal şi antisemit

"Am fost martorii generării de către Grok a unui conţinut antisemit şi, mai recent, a unor imagini sexuale cu copii. Asta este ilegal. Este inacceptabil", a declarat purtătorul de cuvânt.

Comisia Europeană a solicitat informaţii de la X privind Grok la sfârşitul anului trecut şi recent a primit un răspuns, care este în prezent evaluat.

UE nu încearcă să forţeze închiderea Grok în ţările blocului comunitar, a precizat purtătorul de cuvânt, afirmând că se va recurge la un astfel de pas doar în ultimă instanţă.

Mai multe investigaţii şi proceduri sunt deja în curs împotriva X în baza legii UE privind serviciile digitale.

