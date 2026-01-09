Pixelul roșu. Cum a descoperit AI un alpinist dispărut în Alpi, într-o poză oarecare. Era invizibil pentru ochiul uman

Căutarea zonelor îndepărtate în căutarea drumeților și alpiniștilor dispăruți poate dura săptămâni și uneori luni pentru salvatori. Inteligența artificială poate face treaba în câteva ore în unele cazuri - și poate salva vieți.

Luptându-se împotriva vremii care se înrăutățește, echipele de salvare montană din regiunea italiană Piemont se confruntau cu o enigmă, scrie BBC.

Un experimentat alpinist și chirurg ortoped italian, Nicola Ivaldo, dispăruse. Bărbatul în vârstă de 66 de ani nu se prezentase luni la serviciu, iar alarma a fost declanșată.

Ivaldo plecase singur într-o duminică din septembrie 2024. Din păcate, nu împărtășise detalii despre locul în care se îndrepta cu prietenii sau familia. Singurul indiciu despre locul unde se afla era mașina pe care salvatorii o găsiseră parcată în satul Castello di Pontechianale, în Valle Varaita.

De acolo, au speculat salvatorii, Ivaldo probabil plecase să escaladeze unul dintre cele două vârfuri cele mai proeminente ale Alpilor Cotti - Monviso, înalt de 3.841 metri, sau vecinul său Visolotto, la 3.348 metri. Acesta se potrivea cu ultimul semnal de la telefonul său mobil, urmărit aproximativ în această zonă.

Însă, echipele de căutare și salvare au avut o suprafață enormă de cercetat – vastele fețe stâncoase ale fiecărui munte au o serie de rute care duc spre vârfuri din diferite părți. Întreaga zonă este străbătută de sute de kilometri de trasee, explică Simone Bobbio, purtător de cuvânt al Serviciului de Salvare Montană și Speologică din Piemonte.

În ziua în care Ivaldo a dispărut, vremea excelentă atrăsese mulțimi pe cele mai populare rute. Nimeni nu raportase că l-a văzut pe potecile frecventate. Aceasta însemna că Ivaldo, un alpinist bine antrenat, probabil se dusese într-una dintre cele mai îndepărtate părți ale munților.

”Cheia era o cască roșie identificată ca punct de interes de către software”

Peste 50 de salvatori au căutat zona pe jos timp de aproape o săptămână, în timp ce un elicopter a efectuat mai multe ieșiri în speranța de a-l observa din aer. Până la sosirea ninsorilor timpurii la sfârșitul lunii septembrie, orice speranță de a-l găsi în viață se spulberase și au abandonat căutarea.

În iulie 2025, însă, căutarea corpului lui Ivaldo a fost reluată după ce zăpada se topise în mare parte din râpele abrupte de munte.

Însă de data aceasta, serviciul de salvare din Piemonte a adus un ajutor suplimentar – inteligența artificială. Au folosit un software de inteligență artificială capabil să analizeze mii de fotografii realizate de drone care puteau zbura aproape de pereții stâncoși și pe numeroasele râpe care brăzdau flancurile munților.

Cele două drone au avut nevoie de doar 5 ore pentru a captura imaginile, iar acestea au fost analizate în aceeași zi pentru a identifica locurile unde salvatorii își puteau concentra căutările.

BBC/ CNSAS

Din păcate, condițiile meteorologice nefavorabile au întârziat operațiunea de vizitare a acestor locuri cu dronele pentru a le examina mai atent.

La 3 zile după reluarea căutărilor, însă, trupul doctorului dispărut a fost găsit într-unul dintre locurile identificate de inteligența artificială, într-o râpă de pe peretele nordic al muntelui Monviso, la o altitudine de aproximativ 3.150 metri. Trupul său a fost recuperat cu elicopterul.

„Cheia era o cască roșie identificată ca punct de interes de către software”, spune Bobbio.

Deși, din păcate, prea târziu pentru Ivaldo, acest test pe teren de căutare și salvare bazat pe inteligență artificială a demonstrat cât de utilă ar putea fi tehnologia în viitor, atunci când oamenii dispar.

Inteligența artificială a analizat mii de fotografii pixel cu pixel, timp de câteva ore

Nu a fost posibilă implementarea tehnologiei în căutarea inițială, dar echipele de salvare speră că ar putea fi utilizată în combinație cu operațiunile tradiționale de salvare pentru căutarea persoanelor care ar putea fi încă în viață.

Utilizarea dronelor în timpul căutării corpului lui Ivaldo a fost un element crucial în găsirea acestuia. Dimensiunea și manevrabilitatea lor le-au permis să acopere rapid terenul dificil, să se apropie de pereții stâncoși și să ofere priveliști care nu sunt posibile dintr-un elicopter.

Piloții de drone vizitaseră zona de mai multe ori în timpul iernii și primăverii pentru a exersa zborul în mediul montan.

„Am adunat toate informațiile disponibile despre teren din misiunea anterioară și am studiat traseele de alpinism care l-ar fi putut atrage pe Ivaldo”, spune Saverio Isola, pilot de dronă și șeful stației de salvare montană din Torino. Acest lucru le-a permis să identifice zonele prioritare de căutare.

Un elicopter a coborât doi piloți de drone sus pe versanții munților și mai aproape de fețele stâncoase și culoarele montane. Aceștia au acoperit 183 de hectare din versantul muntos cu dronele, realizând peste 2.600 de fotografii de înaltă rezoluție.

BBC/ CNSAS

„Până acum 2 ani, analizam singuri aceste fotografii, fiecare în parte”, spune Isola. Dar în 2023, salvatorii montani italieni au început să experimenteze cu câteva programe software de inteligență artificială existente, care sunt programate să identifice discontinuități semnificative de culoare sau textură în peisaj. Aceasta înseamnă că analiza imaginilor se poate face în câteva ore.

Inteligenta artificială a analizat imaginile realizate de piloții de dronă pixel cu pixel, căutând orice ar putea părea nelalocul lui pe versantul muntelui. Software-ul a identificat zeci de anomalii potențiale dintr-un număr mare de fotografii în câteva ore.

Selecția, însă, trebuia redusă cu ajutorul expertizei umane.

Un pixel roșu dintr-o fotografie s-a dovedit a fi casca alpinistului dispărut

„Software-ul putea reacționa la diferite lucruri, cum ar fi o bucată de gunoi de plastic sau o rocă de culoare neobișnuită”, spune Isola. „Poate chiar să aibă halucinații. Așadar, a trebuit să o restrângem și mai mult, luând în considerare calea pe care Ivaldo, ca un alpinist foarte priceput, ar fi putut-o folosi”.

Au ajuns la trei locații posibile, inclusiv una care conținea un obiect roșu.

A doua zi dimineață, când dronele au mers să verifice locurile, obiectul roșu dintr-una dintre fotografii s-a dovedit a fi casca lui Ivaldo. Acest lucru i-a determinat pe salvatori să descopere rapid corpul doctorului dispărut, încă parțial acoperit de zăpadă și îmbrăcat în negru. Fără ca inteligența artificială să semnaleze punctul roșu dintr-una dintre fotografiile cu drona, este posibil ca acesta să nu fi fost găsit niciodată.

„Software-ul a reușit să detecteze culoarea roșie, chiar dacă casca era la umbră când a fost făcută imaginea”, spune Bobbio.

Găsirea unei forme umane pe un teren divers în imagini prezintă unele provocări suplimentare.

Nu a fost prima dată când acest tip de tehnologie AI a fost utilizat cu succes într-o misiune de căutare.

Un program similar a găsit în viață un bărbat dispărut în Polonia

În 2021, software-ul dezvoltat de o companie derivată din Universitatea din Wrocław, Polonia, a fost esențial în salvarea unui bărbat în vârstă de 65 de ani, dispărut în Beskid Niski, în sud-estul țării. Timpul era esențial în acest caz, deoarece bărbatul suferea de boala Alzheimer și suferise un accident vascular cerebral cu o zi înainte de a dispărea.

Un software numit SARUAV a analizat 782 de imagini aeriene ale zonei și a detectat persoana dispărută în puțin peste 4 ore, furnizând Serviciului de Salvare Montană Bieszczady coordonatele sale. Se credea că era prima dată când acest tip de sistem automat de detectare umană era implicat direct într-o salvare.

Doi ani mai târziu, același algoritm a fost folosit pentru a localiza corpul unei alte persoane dispărute în partea austriacă a Alpilor. Un alt software care caută pixeli cu culori neobișnuite în peisajele naturale - dezvoltat de Asociația de Căutare și Salvare Montană din Districtul Lacurilor din Marea Britanie - a fost folosit pentru a localiza corpul unui drumeț dispărut în Glen Etive, în Munții Scoției, în 2023.

Însă această tehnologie are încă multe limitări când vine vorba de misiuni de salvare. Dronele sunt aproape inutile pe anumite terenuri, cum ar fi cele cu păduri și vegetație densă sau în orice condiții de vizibilitate redusă. Iar software-ul de inteligență artificială existent, capabil să detecteze anomalii în imaginile aeriene, necesită încă unele ajustări fine.

Experți de la serviciul montan croat, de exemplu – unul dintre primii din UE care a început să utilizeze drone încă din 2013 – au declarat pentru BBC că programele de inteligență artificială de acest tip dau prea multe rezultate înșelătoare în terenul montan tipic croat. Amestecul de vegetație și un peisaj carstic complex, plin de diferite forme stâncoase, derutează algoritmii de inteligență artificială.

Program de inteligență artificială care poate prezice comportamentul unei persoane dispărute

Cheia este de a continua antrenarea sistemelor de învățare automată care alimentează acești algoritmi pentru a le îmbunătăți precizia în diferite tipuri de teren și condiții, spune Tomasz Niedzielski, expert în geoinformatică la Universitatea din Wrocław și lider al echipei care a dezvoltat software-ul SARUAV.

Găsirea unei forme umane pe un teren divers în imagini, explică el, prezintă unele provocări suplimentare.

„Cea mai potrivită zonă pentru utilizarea algoritmilor precum SARUAV este terenul larg, deschis, în sălbăticie, unde nu există o prezență copleșitoare a oamenilor și există mai puține șanse ca algoritmul să producă mai multe rezultate fals pozitive”, spune Niedzielski.

Daniele Giordan, liderul Grupului de Monitorizare GeoHazard de la Institutul Italian de Cercetare pentru Protecția Geo-Hidrologică (IRPI), a cărui activitate implică utilizarea de vehicule aeriene fără pilot pentru aplicații de geologie inginerească, avertizează, de asemenea, cu privire la provocările etice legate de utilizarea algoritmilor care caută persoane dispărute.

„Odată ce ați achiziționat imagini aeriene, aveți responsabilitatea de a le utiliza”, spune el. „Identificarea formelor umane în imagini ar putea fi o problemă juridică”.

Fiind el însuși salvator montan, Giordan colaborează cu echipa de geomatică de la Universitatea Politecnico di Torino pentru a dezvolta un algoritm îmbunătățit care ar oferi informații mai precise salvatorilor. Aceasta include o locație georeferențiată mai precisă a fiecărui semn suspect pe care inteligența artificială îl identifică în imagini, ceea ce ar face verificarea acestora mai eficientă.

„Ideea noastră este să dezvoltăm un software mai complet, capabil să analizeze toate seturile de date din activitățile de căutare și să gestioneze echipele de pe teren și dronele în cadrul aceluiași sistem”, spune Giordan. „Provocarea viitoare va fi încorporarea acestor analize complexe direct la bordul dronelor și în timpul zborului SAR”.

Acest lucru ar putea permite în cele din urmă analizarea imaginilor unui peisaj în timp real, pe măsură ce o căutare este în desfășurare.

Există și alte echipe de cercetare care lucrează cu organizații de salvare pentru a utiliza inteligența artificială în moduri diferite pentru a îmbunătăți operațiunile de căutare.

Cercetătorii de la Universitatea din Glasgow din Marea Britanie, de exemplu, au dezvăluit recent un sistem de învățare automată care creează „agenți” virtuali pentru a simula modul în care s-ar putea comporta o persoană pierdută.

Aceștia au folosit date bazate pe relatări despre modul în care oamenii acționează în lumea reală după ce se pierd în aer liber. Scopul este de a produce o hartă a locațiilor unde căutătorii își pot concentra eforturile. Spre deosebire de utilizarea imaginilor de la drone, acest tip de abordare predictivă poate fi utilizată în terenuri dificile, cum ar fi pădurile.

Confruntați cu urgența de a găsi pe cineva înainte ca acesta să cedeze rănilor sau vremii, dar și cu resurse limitate, astfel de algoritmi ar putea deveni un instrument important pentru serviciile de căutare și salvare, cred cercetătorii.mÎn cele din urmă, ar putea salva vieți.

