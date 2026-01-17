Cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela. Operaţiunea echipei de salvare Grey Bull. VIDEO

Stiri externe
17-01-2026 | 09:24
Maria Corina Machado
AFP

Echipa de salvare Grey Bull, cu sediul în SUA, a publicat un scurt videoclip în care arată cum au ajutat-o pe lidera opoziţiei venezuelene María Corina Machado să fugă din ţară luna trecută.

autor
Ioana Andreescu

Machado a părăsit Venezuela la începutul lunii decembrie, după aproape un an de ascundere, pentru a putea primi Premiul Nobel pentru Pace în Norvegia. Ea s-a îmbarcat pe o barcă de pe coasta venezueleană şi a navigat până la un punct de întâlnire din Marea Caraibelor. Acolo, a fost preluată de fondatorul Grey Bull şi veteranul forţelor speciale Bryan Stern şi de echipa sa, care o aşteptau pe o altă barcă.

Videoclipul editat, de două minute, difuzat vineri, arată momentul în care Machado a ajuns şi s-a îmbarcat pe a doua navă, în mijlocul nopţii.

„Ei sunt, ei sunt, ei sunt”, se aude Stern spunând, în timp ce luminile de pe barca lui Machado apar în depărtare şi se apropie de ambarcaţiunea sa.

După ce a confirmat identitatea lui Machado, Stern este auzit ajutând-o să urce la bordul bărcii sale, deşi momentul exact al transferului este abia vizibil din cauza întunericului.

Citește și
nicolas maduro
Cine ar putea să conducă Venezuela, după capturarea lui Maduro. Se bucură de larg sprijin popular

„Bună, María. Numele meu este Bryan. Mă bucur să te cunosc. Am grijă de tine”, spune el în timp ce ea urcă.

„Sunt atât de udă şi este atât de frig”, se aude ea spunând.

Apoi, videoclipul trece la Machado, îmbrăcată într-o jachetă şi o şapcă de culoare închisă, care vorbeşte direct către cameră: „Sunt María Corina Machado. Sunt în viaţă. Sunt în siguranţă şi îi sunt foarte recunoscătoare lui Grey Bull.”

Videoclipul se încheie cu diverse imagini statice ale lui Machado împreună cu Stern şi echipa sa. Vocea lui Stern se aude pe fundalul fotografiilor, confirmând că au ajuns la ea.

„Jackpot, jackpot, jackpot. Obiectivul Golden Dynamite”, spune Stern, înainte de a indica faptul că se îndreaptă spre Curaçao, o insulă situată în apropierea Venezuelei.

Stern a spus anterior că au ajuns la ţărm dimineaţa devreme, după o călătorie lungă, rece şi tensionată. De acolo, Machado s-a îmbarcat într-un avion cu destinaţia Norvegia, unde urma să primească Premiul Nobel şi să-şi vadă familia.

O operaţiune de extracţie de aproape 16 ore

Grey Bull a declarat luna trecută că misiunea de extracţie a durat aproape 16 ore şi s-a desfăşurat în mare parte în mijlocul nopţii, pe ape agitate. Grupul de salvare efectuează extracţii civile în multe părţi ale lumii. Condus de Stern, acesta a efectuat cel puţin 800 de operaţiuni.

Vineri, Machado a refuzat să comenteze operaţiunea de extracţie, invocând motive de siguranţă pentru cei implicaţi.

CNN a contactat echipa sa pentru a obţine un comentariu.

Machado a declarat anterior reporterilor că a primit sprijin din partea guvernului SUA, dar a refuzat să ofere detalii, spunând: „Într-o zi vă voi putea spune, pentru că, desigur, nu vreau să îi pun în pericol în acest moment”.

Stern a declarat luna trecută că operaţiunea a fost finanţată de donatori anonimi şi, din câte ştie el, nu a fost susţinută de guvernul SUA, dar a recunoscut că echipa sa a comunicat cu armata SUA pentru a-i informa despre prezenţa lor pe mare.

România a cheltuit 7 miliarde de lei pe pensiile speciale ale magistraților în ultimii cinci ani. Câți s-au pensionat

Sursa: News.ro

Etichete: venezuela, María Corina Machado,

Dată publicare: 17-01-2026 09:24

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu european la patinaj artistic
GALERIE FOTO Superba Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu european la patinaj artistic
Citește și...
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a mulțumit lui Trump pentru capturarea lui Maduro: „Un pas uriaș”
Stiri externe
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a mulțumit lui Trump pentru capturarea lui Maduro: „Un pas uriaș”

Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a mulțumit lui Donald Trump pentru „acțiunile curajoase” care au dus la capturarea lui Nicolás Maduro.

Cine ar putea să conducă Venezuela, după capturarea lui Maduro. Se bucură de larg sprijin popular
Stiri actuale
Cine ar putea să conducă Venezuela, după capturarea lui Maduro. Se bucură de larg sprijin popular

Maria Corina Machado, lideră a opoziţiei din Venezuela şi câştigătoare a Premiului Nobel pentru Pace în 2025, este privită ca una dintre principalele figuri care ar putea prelua conducerea ţării după prăbuşirea regimului preşedintelui Nicolas Maduro.

Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a suferit o fractură vertebrală după plecarea din Venezuela
Stiri externe
Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a suferit o fractură vertebrală după plecarea din Venezuela

Disidenta venezueleană Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a suferit o fractură vertebrală după ieşirea sa agitată din Venezuela săptămâna trecută, a anunţat luni purtătoarea sa de cuvânt, relatează AFP.

Recomandări
Sectorul bugetar de unde nu se taie niciun salariu, pentru că nu au de unde. Angajații de aici au doar 3.000 lei pe lună
Cultura
Sectorul bugetar de unde nu se taie niciun salariu, pentru că nu au de unde. Angajații de aici au doar 3.000 lei pe lună

Guvernul nu va tăia salariile din Cultură pentru că oamenii de aici au oricum cele mai mici venituri din sectorul bugetar, spune ministrul Culturii, Andras Demeter. Potrivit acestuia, mulți angajați au salarii și de doar 3.000 de lei pe lună.

Gerul a pus stăpânire pe România. Orașul în care s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius
Stiri actuale
Gerul a pus stăpânire pe România. Orașul în care s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius

Gerul a pus stăpânire pe mare parte din România, în special pe zona Moldovei. La Miercurea Ciuc, sâmbătă dimineață au fost și minus 21 de grade Celsius, iar la Botoșani, termometrele s-au oprit la minus 17 grade.  

Șase indivizi au fost arestați în Lituania pentru incendierea unei fabrici militare. Suspecții au legături cu România
Stiri externe
Șase indivizi au fost arestați în Lituania pentru incendierea unei fabrici militare. Suspecții au legături cu România

Autoritățile din Lituania au anunțat că Serviciul de Informații al Rusiei a coordonat un grup de 6 indivizi care ar fi pus la cale incendierea unei fabrici de echipamente militare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 17 Ianuarie 2026

02:10:25

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59