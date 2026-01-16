Moțiune simplă împotriva ministrului interimar al Educației, Ilie Bolojan, la doar trei zile după preluarea mandatului

Grupul PACE Întâi România va depune o moțiune simplă împotriva lui Ilie Bolojan, intermiar la Educație după demisia lui Daniel David.

Moțiunea ar urma să fie depusă în prima zi a sesiunii parlamentare și are susținerea a 12 semnături de la senatorii PACE și 28 de semnături de la senatorii AUR, urmând modelul moțiunilor anterioare împotriva miniștrilor Radu Miruță și Oana Toiu, susțin sursele Știrilor ProTV.

Această acțiune îl vizează pe Ilie Bolojan care, pe 13 ianuarie, a preluat interimatul de la Educație. Nici Constituția, nici regulamentele celor două camere ale Parlamentului nu precizează dacă moțiunea se poate depune doar împotriva miniștrilor cu mandat deplin sau include și miniștrii interimari. Prin urmare, este posibilă și împotriva unui ministru interimar

Grupul de senatori acuză că, în ultimii ani, România a tăiat metodic resursele dedicate generației care ar trebui să construiască viitorul, transformând elevii și studenții în variabile de ajustare bugetară. Sub conducerea ministrului interimar Ilie Bolojan, educația a intrat într-o zonă de austeritate fără protecție, reformă fără sprijin și responsabilitate fără asumare, mai explică parlamentarii.

„Ilie Bolojan știe, oficial și documentat, cât costă să fii student în România. Datele publice arată că un student are nevoie de peste 2.000 de lei lunar pentru a putea rămâne în sistemul educațional. Nu pentru confort, nu pentru distracție, ci pentru mâncare, cazare, transport și materiale de studiu. Cu toate acestea, sub mandatul ministrului interimar, bursele acoperă mai puțin de jumătate din necesarul minim, fondurile pentru burse au fost reduse, facilitățile de transport au fost limitate, sprijinul statului este acordat doar 9 luni pe an, de parcă viața ar fi suspendată în vacanță. Diferența dintre cât costă viața și cât oferă statul este împinsă, cu nonșalanță, în spatele studenților și al familiilor lor. Este o politică simplă: știm cât costă educația, dar nu o plătim”, se arată în textul moțiunii.

Grupul PACE acuză că educația este tratată ca o cheltuială incomodă, nu ca o investiție strategică, iar abandonul universitar și migrația tinerilor sunt privite ca „soluții tacite” la presiunea bugetară. „Fiecare student care abandonează nu este un cost evitat, ci o pierdere pentru stat. Fiecare tânăr care pleacă nu este mobilitate europeană, ci eșec național”, se arată în textul moțiunii.

Senatorii solicită recunoașterea oficială a costurilor reale ale vieții de student, reanalizarea urgentă a sistemului de burse și facilități, introducerea unui mecanism de protecție socială pentru studenții vulnerabili, încetarea politicilor de austeritate aplicate educației fără măsuri compensatorii și numirea unui ministru al Educației cu mandat deplin și viziune pe termen lung.

