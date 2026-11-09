Intervenția s-a făcut la Spitalul „C. I.Parhon" din Iași, iar medicii spun că băiețelul se simte bine. Cel de-al doilea rinichi a ajuns la un copil de șase ani, operat tot aici.

Copilul de doi ani și jumătate din Suceava, salvat acum prin transplant renal, făcea dializa peritoneală încă de la naștere. Băiețelul a venit pe lume prematur, la 34 de săptămâni, și cântarea 2,2 kilograme. Chiar mama lui îi făcea tratamentul acasă de 4 ori pe zi după ce medicii au învățat-o procedurile. Acum, femeia este copleșită de recunoștință că fiul ei are o șansă la o viață normală.

Narcisa Vâjâială, mama copilului: „Nu îmi venea să cred, am crezut că e un vis, am rămas șocată, nu credeam că o să se facă așa repede transplantul, la 8,5 kg. Mai are dureri, o să fie totul bine”.

Și pentru medici intervenția a fost cu totul specială: compatibilitatea cu donatorul a fost la limită.

Adrian Covic, șef Compartiment Transplant Renal Spital „C. I. Parhon" Iași: „Echipa noastră a făcut tot felul de artificii ca să putem să facem transplantul în condiții cât mai bune. Este un act medical cu totul deosebit”.

Dacă nu ar fi primit rinichiul, băiețelul ar mai fi trăit cel mult un an, spun medicii.

Magdalena Stârcea, șef Secție Nefrologie „Spitalul de Copii „Sf. Maria": „Dializa peritoneală e o șansă la viață pentru copiii foarte mici, dar o șansă la viață cu un anumit preț și prețul acesta aproape ajungea la scadență la el”.

Primul semn că rinichiul transplantat începe să funcționeze bine este vizibil chiar în sala de operație.

Corneliu Moroșanu, medic chirurg Spitalul „C. I. Parhon" Iași: „După ce au fost refăcute vasele, organul, rinichiul se colorează frumos, devine roz. Și începe să producă urina. Incredibilă evoluția după transplant la un copil de genul acesta”.

Medicii chirurgi, urologi, nefrologi și anesteziști de la spitalele „Sf. Maria" și „C.I. Parhon" din Iași au reușit să transplanteze cel de-al doilea rinichi unui copil de 6 ani, născut în Republica Moldova. El ar fi trebuit să înceapă dializa luna viitoare. Și acest caz evoluează bine, spun specialiștii.

Pentru ambii pacienți, donator a fost un copil de un an și jumătate, intrat în moarte cerebrală. Prelevarea s-a făcut la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, iar organele au fost transportate de urgență cu un avion SMURD, la Iași.

La nivel național, pe lista de așteptare pentru un transplant renal sunt 62 de copii.