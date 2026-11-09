Potrivit BBC News, judecătorul i-a transmis lui Brand că este un „prădător sexual”, care a spus o „serie de minciuni” și care a dat dovadă de „o aroganță uluitoare”.

De asemenea, conform Associated Press, judecătorul Joel Bennathan i-a spus lui Russell Brand că a dat dovadă de o „indiferență nonșalantă și arogantă” față de orice femeie care îi spunea „nu”.

„Acum aproximativ 20 de ani, Russell Brand, deveneai celebru”, a spus Bennathan. „Erai inteligent - și, în ochii multor oameni, amuzant și carismatic. De asemenea, deveniseși un prădător sexual.”

Un juriu format din opt bărbați și patru femei l-a găsit vinovat de agresiunea asupra a patru dintre cele șase reclamante, în legătură cu acuzații care datează din 2004. A fost achitat de două acuzații de viol și de o acuzație de tentativă de agresiune sexuală.

Anterior, una dintre victime a declarat în fața instanței că se afla „în stare de șoc și tulburare... Nu aveam niciun respect pentru mine însămi”.

O altă victimă a declarat că „Russell Brand este un prădător sexual care nu are niciun remușcare”, în timp ce o altă victimă a spus că „s-a simțit neputincioasă în acel moment”.

Femeia pe care Brand a violat-o în 2009 a declarat în fața instanței că „trăiește cu o traumă” și că se temea că s-a infectat cu HIV.

Brand a fost acuzat de șapte capete de acuzare: trei de viol, trei de agresiune sexuală și unul de tentativă de agresiune sexuală. A fost declarat nevinovat în cazul a trei dintre aceste capete de acuzare. Infracțiunile sale au avut loc între 2004 și 2009 și au vizat patru femei. Toate au dreptul la anonimat pe toată durata vieții.