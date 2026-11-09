Potrivit Associated Press, este vorba despre informațiile conform cărora directorul executiv, Jensen Huang, ar fi fost „ținta unei operațiuni de spionaj străin”.

Compania Nvidia este considerat un actor cheie în cursa pentru inteligența artificială.

Anunțul făcut duminică de Nvidia privind ancheta a venit după ce Huang a recunoscut că a avut o relație intimă cu o femeie din mediul de afaceri despre care, potrivit ziarului „The New York Times”, serviciile de informații americane au stabilit că aduna informații pentru China.

Ministerul de Externe al Chinei a respins luni acuzațiile de spionaj, calificându-le drept o campanie de denigrare împotriva Beijingului.

Cipurile Nvidia alimentează multe dintre centrele de date și sistemele informatice utilizate pentru antrenarea și rularea modelelor de inteligență artificială. Procesoarele sale avansate au fost, de asemenea, vizate de restricțiile de export ale SUA menite să limiteze accesul Chinei la tehnologia de ultimă generație în domeniul semiconductorilor.

Există o șansă mică ca Huang să fie demis sau să demisioneze din funcția de director general, a scris Dan Ives, partener și director general senior la Yorkville Ives & Co.

„Jensen reprezintă ADN-ul fundamental al Nvidia, iar succesul și ambițiile companiei în domeniul IA sunt strâns legate de rămânerea sa în funcția de director general”, a scris Ives.

„Jensen nu poate fi înlocuit... nu există nicio altă persoană din echipa de conducere care să poată prelua fără probleme funcția de director general, iar acest lucru evidențiază riscul principal cu care se confruntă acum Nvidia, și anume că investitorii vor lua în calcul această dinamică atunci când evaluează acțiunile.”

Cu toate acestea, Ives a afirmat că există un risc, întrucât Huang ar putea fi demis din funcția de CEO în funcție de rezultatul anchetei consiliului de administrație, iar acest lucru va rămâne o amenințare asupra acțiunilor pe termen scurt.

Acțiunile Nvidia au scăzut cu 14,27 dolari, ajungând la 172,37 dolari. Acțiunile au atins un maxim istoric luna trecută.