Bolojan a făcut aceste precizări după o întâlnire cu grupurile parlamentare ale PNL, în cadrul căreia le-a prezentat liberalilor deciziile adoptate duminică de Biroul Politic Național al partidului, potrivit Agerpres.

„Viitorul României este cea mai importantă problemă”

„Am încheiat discuția cu grupul parlamentar de la Camera Deputaților, am avut în prealabil o întâlnire și cu colegii de la Senat și am prezentat deciziile principale care au fost adoptate ieri în ședința Biroului Național al Partidului Național Liberal. Pentru partidul nostru, atât în guvernare, cât și în opoziție, viitorul României este cea mai importantă problemă. Și, fără să facem spectacol, lucrăm la construcția acestui viitor. În acest sens, am adoptat două decizii: prima, de a lucra la construcția unui pol de modernizare care să ofere cetățenilor țării noastre motivul de a vota o forță politică serioasă, o forță care vine cu oameni competenți, cu soluții concrete pentru a moderniza România. Va fi sarcina noastră în următorul an să le explicăm românilor ce e de făcut, să-i ascultăm și să ne prezentăm în 2028 cu un program serios”, a spus Ilie Bolojan, după întâlnirea cu grupurile parlamentare ale PNL.

Primul pas în constituirea acestui pol îl reprezintă începerea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție cu Forța Dreptei, decizie aprobată duminică de conducerea PNL. Potrivit lui Bolojan, obiectivul este o „simplificare și o claritate din punct de vedere al ofertei politice”.

„După ce Forța Dreptei va adopta o decizie similară, vom începe negocierile și, în perioada următoare, vă vom ține la curent cu privire la încheierea acestora”, a adăugat liderul liberalilor.

A doua decizie anunțată de Bolojan vizează elaborarea unui program sectorial, prin constituirea unor comisii de specialitate și a unor grupuri de lucru pentru diferite domenii.

„A doua decizie importantă ține de resursele umane, ține de soluțiile pe care le propunem, nu doar de soluții sectoriale, de soluții generale, de soluții pe fiecare domeniu și la problemele cu care se confruntă economia și România. În acest sens, lucrăm pentru a forma partea de program sectorial, pe baza unor comisii de specialitate și a unor grupuri de lucru care vor fi formate în perioada următoare”, a anunțat Bolojan.

„Fac un apel către toți oamenii care stăpânesc un domeniu”

Bolojan a spus că aceste structuri vor fi constituite până săptămâna viitoare și a lansat un apel către specialiștii care doresc să contribuie la elaborarea programului.

„Fac un apel către toți oamenii care stăpânesc un domeniu, care au soluții pentru problemele din acest domeniu să ni se alăture, pentru că, pe de o parte, vom beneficia de expertiza acestora, iar cei care își vor vedea soluțiile preluate în politicile publice susținute de Partidul Național Liberal vor găsi ușile partidului nostru deschise, astfel încât să putem oferi soluții credibile și oameni competenți”, a menționat Ilie Bolojan.

Întrebat ce rol va avea Ludovic Orban în partid după fuziunea cu Forța Dreptei, Bolojan a arătat că experiența acestuia îi va permite să ocupe o poziție importantă de reprezentare la nivel național.

„Forța Dreptei are grupuri de consilieri în consiliile locale și în consiliile județene din anumite județe, cum sunt Timiș și Vrancea, de exemplu. Au un rol important, ca atare, în funcție de realitățile din fiecare județ, din fiecare consiliu, vom începe această colaborare. Iar la nivel național consider că adunarea tuturor forțelor de centru-dreapta este un pas important și e mai puțin relevant ce funcție ocupă un lider sau altul, dar consider că domnul Ludovic Orban, cu experiența pe care o are, cu profilul pe care și l-a creat în acești ani, va avea cu siguranță o poziție de reprezentare importantă”, a completat Bolojan.

Biroul Politic Național al PNL a aprobat, duminică, în unanimitate, deschiderea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție a partidului Forța Dreptei și constituirea unor comisii de specialitate care să elaboreze propuneri liberale în domenii strategice.