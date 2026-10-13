Asta, după ce - spun ei - mai multe subiecte ar fi fost în afara programei, iar alte cerințe au fost formulate inexact. La unele specializări, cum este cardiologia, procentul celor picați ajunge la 50 la sută, situație fără precedent în istoria recentă, spun inițiatorii plângerii.

Mai mulți rezidenți au semnalat încă din timpul probei scrise neconformități legate de setul de subiecte. Rezolvate perfect, cerințele le-ar fi adus concurenților mai puțin de 10 puncte, așa cum cere regulamentul de organizare. În centrul din București, aproape jumătate din candidații de la cardiologie au fost respinși, conform rezultatelor inițiale, dar și după contestații.

Mihnea Casian, candidat: „Prin acest memorandum dorim să atragem atenția comisiei, dar și ministerului, asupra unor vicii din barem care au periclitat corectitudinea evaluării candidaților la acest examen. Sunt vicii de aritmetică, de bibliografie, dar mai ales ce străbate toate enunțurile este discrepanța dintre cerința enunțului și ceea ce s-a dorit a fi punctat”.

Corespondent Pro TV: „3.900 de medici rezidenți s-au înscris la examenul de specialitate, după 9 până la 12 ani de studiu teoretic și practic, în universități și spitale. În premieră, proba scrisă are subiecte unice pe țară, elaborate în ziua examenului. Cei care promovează primesc dreptul de a profesa independent și a fi angajați în spitale că specialiști, de a deține o parafă și de a-și deschide un cabinet. Pentru cei care pică, evoluția profesională stagnează până la următoarele sesiuni. Pot fi angajați în spitale publice, dar cu drepturi limitate”.

În urma câtorva sute de sesizări din partea membrilor, la Ministerul Sănătății a fost depusă o a doua plângere, din partea organizației doctorilor rezidenți.

Dr. Oana Aimee Cărpenișeanu, Reprezentanta Societății Medicilor Rezidenți: „Am cerut refacerea baremelor de corectare pentru specialitățile afectate, chiar să se organizeze o sesiune extraordinară de examen de specialitate”.

Șeful ministerului Sănătății amintește că formularea subiectelor aparține membrilor comisiei de examen, cu reprezentanți din toate centrele din țară.

Cseke Attila, ministrul Sănătății: „Vom strânge toate datele din teritoriu. Încă o dată, mecanismul se derulează prin Universitățile de Medicină și Farmacie, nu Ministerul Sănătății întocmește subiectele. Dacă se vă dovedi dacă baremul, într-un fel sau altul, a fost viciat, sigur că vom propune soluții de remediere”.

Ministrul Sănătății nu a oferit un termen, până la care scandalul examentului poate fi tranșat.