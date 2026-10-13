Întrecerea clandestină s-a încheiat violent când unul dintre vehicule a scăpat de sub control, iar pasagerul aflat pe scaunul din dreapta a fost grav rănit.

Corespondent PROTV: „Accidentul s-a petrecut acum două zile, la miezul nopții, pe un bulevard din Centrul Civic al Brașovului.

Un autoturism, condus de un tânăr de 27 de ani, din Tărlungeni, s-a izbit violent de un stâlp, iar pasagerul din dreapta a ajuns la spital în stare foarte gravă. Urmărind camerele de supraveghere din zonă, polițiștii au descoperit că autoturismul era antrenat într-o cursă ilegală, pornită de la un semafor. În imagini se vede cum două mașini țâșnesc de la trecerea de pietoni și gonesc apoi cu mare viteză pe bulevardul gol, la acea oră. Dar șoferul uneia dintre ele pierde controlul volanului, izbește un stâlp și se învârte apoi de mai multe ori pe șosea.

Cel de la volan a scăpat nevătămat, dar, așa cum spuneam, prietenul său a fost grav rănit. Șoferul a fost reținut pentru vătămare corporală din culpă, dar și pentru împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice. În același timp, cel care gonea la volanul celeilalte mașini implicate în cursa ilegală - un tânăr de 20 de ani - este, la rândul lui, cercetat de polițiști.”