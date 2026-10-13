Bărbatul de 77 de ani, fost medic stomatolog, găsit înjunghiat și bătut în propria locuință împreună cu nepoata lui, a murit.

Atenție urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Filmul acelei nopți de groază a început când tânăra, acoperită de sânge, a ieșit pe stradă țipând disperată după ajutor.

Alertați de strigăte, polițiștii au descoperit-o pe aleea din fața blocului, iar când au intrat în apartament, l-au găsit pe bunicul acesteia în stare critică. Ambii au fost transportați de urgență la spital. Fata este în continuare internată, în stare stabilă, însă procurorii nu au reușit să o audieze.

Ei au deschis un dosar penal de violență în familie sub forma tentativei de omor. Nu s-a stabilit deocamdată cine ar fi autorul atacului.