Oboseală bruscă la efort. Valvele inimii pot ascunde probleme grave de sănătate. Explicația medicilor

Simțim oboseală mare dintr-odată, la un efort pe care îl cunoaștem? Cele mai importante valve din inimă suportă, de-a lungul vieții, presiuni uriașe, la care se adaugă trecerea timpului. Dacă se rup, există tratamente spectaculoase.

Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog: „Când un om simte că începe să obosească și durerile în piept pot fi un semn, dar mai ales oboseala la un efort la care anterior nu erai obosit și începi să simți că obosești când urci scări sau o pantă – control cardiologic care să includă ecografia. Noi, la inimă, avem 4 valve, ele sunt ca niște supape, care separă cavitățile inimii. Cele mai importante sunt valva mitrală, care separă atriul stâng de ventriculul stâng, și valva aortică, care separă ventriculul stâng de aortă. Ele sunt cele care au probleme”.

Doar pentru că trece timpul, valvele se pot îngroșa. Se numește stenoză valvulară. Uneori, se rup. Se numește insuficiență valvulară. Pentru ambele situații există rezolvare. Fără intervenție însă, inima se adaptează. Devine mare. Și ineficientă.

Dr. Stanislav Rurac, medic primar chirurgie cardiovasculară: „Aici vedem valva aortică în mișcare și valva mitrală, deci într-o singură imagine am văzut cele 2 valve, cele mai importante valve din structura noastră cardiacă”.

Stenoza de valvă aortică este cea mai frecventă boală care privește valvele. Dacă nu mai e perfectă, mușchiul inimii începe să crească în volum, pentru că trebuie să furnizeze sânge printr-o ușă... mai îngustă. Structura se înlocuiește cu valve biologice sau mecanice, mai nou prin operații minim invazive.

Imagini 3D ale inimii. Le obține ecografia transesofagiană. Se face cu sedare, în timp ce o sondă intră prin esofag până în spatele inimii. Imaginile 3D se fac înaintea intervențiilor chirurgicale:

Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog: „Introducem o sondă în esofag. Suntem în spatele inimii, suntem aproape de ea și o vedem foarte bine. Și putem să vedem clar dacă sunt găuri în inimă, probleme cu valvele, de exemplu vedem 3D și stabilim în funcție de asta modul în care trebuie închise intervențional sau chirurgical. Asta e un perete și vedeți că se văd mai multe găuri în inimă, această valoare 3D ne ajută să înțelegem anatomia mai bine. Aici e un pacient care are o valvă ruptă și la ecografia 3D se vede o valvă ruptă”.

O dată pe an, mergeți la ecografie cardiacă de rutină, transtoracică. Nu doare și nu iradiază. Ecografia face parte din prevenția cardiovasculară.

