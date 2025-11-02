Ce trebuie să faci dacă simți dintr-odată oboseală sau dureri în piept la efort. Tratamentele sunt spectaculoase

Simțim oboseală mare dintr-odată, la un efort pe care îl cunoaștem? Cele mai importante valve din inimă suportă, de-a lungul vieții, presiuni uriașe. La care se adaugă trecerea timpului.

Dacă se rup, există tratamente spectaculoase. Haideți să le vedem.

Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog: ”Când un om simte că începe să obosească și durerile în piept pot fi un semn, dar mai ales oboseala la un efort la care anterior nu erai obosit și începi să simtă că obosești când urci scări sau o pantă, este nevoie de un control cardiologic care să includă ecografia. Noi la inimă avem 4 valve, ele sunt ca niște supape, care separă cavitățile inimii. Cele mai importante sunt valva mitrală, care separa atriul sting de ventricului stâng, și valva aortică, care separă ventriculul stâng de aortă. Ele sunt cele care au probleme”.

Doar pentru că trece timpul, valvele se pot îngroșa. Se numește stenoză valvulară. Uneori, se rup. Se numește insuficiență valvulară.

Pentru ambele situații, există rezolvare. Fără intervenție însă, inima se adaptează. Devine mare. Și ineficientă.

Dr. Stanislav Rurac, medic primar chirurgie cardiovasculară: ”Aici vedem valva aortică în mișcare și valva mitrală, deci într-o singură imagine am văzut cele 2 valve, cel mai importante valve din structura noastră cardiacă”.

Ecografia cardiacă trebuie făcută o dată pe an

Stenoza de valvă aortică este cea mai frecventă boală, care privește valvele. Dacă nu mai e perfectă, mușchiul inimii începe să crească în volum, pentru că trebuie să furnizeze sânge printr-o ușă mai îngustă. Structura se înlocuiește cu valve biologice sau mecanice, mai nou, prin operații minim invazive.

Acestea sunt imagini 3 D ale inimii. Le obține ecografia trans-esofagiană. Se face cu sedare în timp ce o sondă intră prin esofag până în spatele inimi. Imaginile 3 D se fac înaintea intervențiilor chirurgicale.

Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog: ”Introducem o sondă în esofag, suntem în spatele inimii, suntem aproape de ea și o vedem foarte bine. Și putem să vedem clar dacă sunt găuri în inimă, probleme cu valvele de exemplu, vedem 3 D și stabilim în funcție de asta modul în care trebuie închise, intervențional sau chirurgie. Ăsta e un perete și vedeți că se văd mai multe găuri în inimă, această valoare 3 D ne ajută să înțelegem anatomia mai bine, aici e un pacient care are o valva ruptă și la ecografia 3 D se vede o valvă ruptă”.

O dată pe an, mergeți la ecografie cardiacă de rutină, trans-toracică. Nu doare și nu iradiază. Ecografia face parte din prevenția cardiovasculară.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













