Studiu japonez revoluționar. Alzheimer, combătut cu un aminoacid folosit zeci de ani

02-12-2025 | 12:57
Alzheimer
Un aminoacid utilizat clinic timp de decenii în diverse afecțiuni cardiovasculare a redus plăcile amiloide în studiile pe animale bolnave de Alzheimer, anunță oamenii de știință.

Este vorba despre arginină, o substanță deja folosită, care, în studiile pe animale, a dus la reducerea depozitelor de proteine anormale din creier.

Cercetarea realizată de oameni de știință de la Kindai University și Institutul Național de Neuroștiințe din Japonia arată că acest aminoacid folosit de multă vreme în afecțiunile cardiovasculare poate diminua agregarea beta-amiloidului - proteina „lipicioasă" care formează plăci toxice în boala Alzheimer - în mai multe modele experimentale.

Câți pași trebuie făcuți zilnic pentru a încetini boala Alzheimer. Plimbările care pot proteja creierul de declin
Stiri Stiinta
Câți pași trebuie făcuți zilnic pentru a încetini boala Alzheimer. Plimbările care pot proteja creierul de declin

Persoanele cu boala Alzheimer care fac zilnic între 3.000 şi 5.000 de paşi îşi pot încetini semnificativ declinul cognitiv, arată un nou studiu.

Tratament revoluționar pentru Alzheimer, aprobat în Germania. Ce îl face eficient față de altele
Stiri Sanatate
Tratament revoluționar pentru Alzheimer, aprobat în Germania. Ce îl face eficient față de altele

Bolnavii de Alzheimer au o speranță în plus: Germania a aprobat un nou medicament, care promite să încetinească evoluția bolii.

Noi tratamente împotriva Alzheimer: UE a autorizat un medicament promițător, dar cu efecte secundare grave posibile
Stiri Sanatate
Noi tratamente împotriva Alzheimer: UE a autorizat un medicament promițător, dar cu efecte secundare grave posibile

Uniunea Europeană a aprobat joi, cu anumite condiţii importante, medicamentul Kisunla al companiei farmaceutice Eli Lilly, care face parte dintr-o nouă generaţie de tratamente împotriva maladiei Alzheimer, informează AFP.

Studiu: Sportul care poate afecta creierul pe termen lung. Jucătorii prezintă un risc cu 22% mai mare de a dezvolta demență
Stiri Sanatate
Studiu: Sportul care poate afecta creierul pe termen lung. Jucătorii prezintă un risc cu 22% mai mare de a dezvolta demență

Un studiu amplu realizat de Universitatea din Auckland a scos la iveală că foștii jucători de rugby prezintă un risc cu 22% mai mare de a dezvolta boala Alzheimer și alte forme de demență, comparativ cu restul populației.

Un nou test de sânge ar putea revoluționa diagnosticarea Alzheimer. Studiul implică peste 1.000 de pacienți
Stiri Sanatate
Un nou test de sânge ar putea revoluționa diagnosticarea Alzheimer. Studiul implică peste 1.000 de pacienți

Peste 1.000 de persoane din Marea Britanie suspectate de demență vor beneficia de un test de sânge pentru depistarea bolii Alzheimer, care se speră că va revoluționa diagnosticarea acestei boli.

 

Guvernul a respins toate amendamentele la reforma pensiilor magistraților. Își va asuma astăzi răspunderea în Parlament
Stiri Politice
Guvernul a respins toate amendamentele la reforma pensiilor magistraților. Își va asuma astăzi răspunderea în Parlament

Guvernul nu a aprobat niciun amendament din cele 42 depuse de parlamentari la proiectul reformei pensiilor magistraţilor. Executivul a adoptat în şedinţă proiectul şi îşi va angaja răspunderea în Parlament, marţi după-amiază, pe forma iniţială a acestuia.

Vlad Gheorghe s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Ciprian Ciucu: „Este o decizie responsabilă”
Alegeri locale 2025
Vlad Gheorghe s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Ciprian Ciucu: „Este o decizie responsabilă”

Vlad Gheorghe, candidat independent, s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. El și-a anunțat susținerea pentru Ciprian Ciucu, candidatul PNL.

Cătălin R. Tănase: „În 1999, la Mineriadă, am trăit un fel de război româno-român. Cineva, undeva, știa tot ce se întâmplă”
Protv 30 de ani
Cătălin R. Tănase: „În 1999, la Mineriadă, am trăit un fel de război româno-român. Cineva, undeva, știa tot ce se întâmplă”

„Nu simți frica atunci, o simți mai târziu, când lucrurile se liniștesc și apar flash-uri”, spune Cătălin Radu Tănase, privind în urmă la mineriada din 1999 – un moment de cumpănă pentru România, dar și pentru el personal.

