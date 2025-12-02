Studiu japonez revoluționar. Alzheimer, combătut cu un aminoacid folosit zeci de ani

Un aminoacid utilizat clinic timp de decenii în diverse afecțiuni cardiovasculare a redus plăcile amiloide în studiile pe animale bolnave de Alzheimer, anunță oamenii de știință.

Este vorba despre arginină, o substanță deja folosită, care, în studiile pe animale, a dus la reducerea depozitelor de proteine anormale din creier.

Cercetarea realizată de oameni de știință de la Kindai University și Institutul Național de Neuroștiințe din Japonia arată că acest aminoacid folosit de multă vreme în afecțiunile cardiovasculare poate diminua agregarea beta-amiloidului - proteina „lipicioasă" care formează plăci toxice în boala Alzheimer - în mai multe modele experimentale.

Mai multe detalii, pe SpotMedia.

