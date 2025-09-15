Studiu: Sportul care poate afecta creierul pe termen lung. Jucătorii prezintă un risc cu 22% mai mare de a dezvolta demență

15-09-2025 | 12:47
Un studiu amplu realizat de Universitatea din Auckland a scos la iveală că foștii jucători de rugby prezintă un risc cu 22% mai mare de a dezvolta boala Alzheimer și alte forme de demență, comparativ cu restul populației.

Pentru a analiza impactul pe termen lung al sportului, oamenii de știință neo-zeelandezi au studiat dosarele medicale a aproape 13.000 de bărbați care au jucat rugby între 1950 și 2000. Dosarele lor medicale au fost comparate cu cele ale unui grup de 2,4 milioane de bărbați din aceeași țară, de aceeași vârstă și etnie.

Pe parcursul perioadei de monitorizare de 35 de ani (1988 – 2023), aproximativ 52 de bărbați la 1.000 din populația generală au fost diagnosticați sau au murit din cauza unei boli neurodegenerative. În rândul foștilor jucători de rugby, numărul a fost de 65 la 1.000.

”Asta înseamnă 13 cazuri suplimentare la 1.000 de persoane în perioada studiului sau aproximativ patru cazuri suplimentare pe an, raportat la dimensiunea grupului de jucători”, explică autorul stdiului, doctorandul Francesca Anns.

Alzheimer
Un nou test de sânge ar putea revoluționa diagnosticarea Alzheimer. Studiul implică peste 1.000 de pacienți

