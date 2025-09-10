Un nou test de sânge ar putea revoluționa diagnosticarea Alzheimer. Studiul implică peste 1.000 de pacienți

10-09-2025 | 09:23
Peste 1.000 de persoane din Marea Britanie suspectate de demență vor beneficia de un test de sânge pentru depistarea bolii Alzheimer, care se speră că va revoluționa diagnosticarea acestei boli.

 

Sabrina Saghin

Testul de sânge poate detecta biomarkeri pentru proteine anormale care se acumulează în creierul pacienților cu această afecțiune și va fi utilizat în completarea testelor cognitive pe hârtie, care adesea duc la diagnosticarea eronată a bolii în stadiile incipiente.

Oamenii de știință care conduc studiul la University College London consideră că testul de sânge va îmbunătăți acuratețea diagnosticului de la 70% la peste 90% și doresc să vadă cum acest lucru ajută pacienții și medicii.

Recrutarea pacienților și centrele implicate

Pacienții vor fi recrutați la 20 de clinici de memorie, ca parte a studiului, care are ca scop să vadă cât de bine funcționează testul în cadrul NHS.

Boala Alzheimer este cea mai frecventă formă de demență și este asociată cu acumularea în creier a două proteine defectuoase - amiloid și tau - care se pot acumula timp de până la 20 de ani înainte ca simptomele să apară.

Noul test de sânge, care costă aproximativ 100 de lire sterline, măsoară un biomarker numit p-tau217, care reflectă prezența ambelor proteine.

Anterior, singura modalitate de a confirma Alzheimerul era prin scanări cerebrale PET specializate și puncții lombare pentru extragerea lichidului cefalorahidian.

Cu toate acestea, testele „standard de aur” nu fac parte din diagnosticul de rutină al Alzheimerului și doar 2% dintre pacienți le primesc vreodată.

Probleme în diagnosticarea timpurie

Profesoara Fiona Carragher, director de politici și cercetare la Alzheimer's Society, a declarat: „Recentul nostru sondaj privind experiențele trăite a relevat că doar o treime dintre persoanele cu demență au considerat că experiența lor în procesul de diagnosticare a fost pozitivă, în timp ce multe au raportat că le era teamă să primească un diagnostic. Ca urmare, de prea multe ori, demența este diagnosticată târziu, limitând accesul la sprijin, tratament și oportunități de planificare în avans.”

În prezent, studiul Alzheimer's Disease Diagnosis and Plasma p-tau217 (ADAPT) a început recrutarea la o clinică de memorie din Essex, fiind prevăzută implicarea a 19 centre specializate suplimentare ale Serviciului Național de Sănătate (NHS) din întreaga Marea Britanie.

Jumătate dintre participanții la studiu vor primi rezultatele analizelor de sânge în termen de trei luni, iar ceilalți vor fi informați după 12 luni.

Evaluarea impactului testului asupra diagnosticării

Echipa de studiu va stabili dacă furnizarea mai rapidă a rezultatelor contribuie la accelerarea diagnosticării, ghidează deciziile privind investigațiile suplimentare și influențează modul în care atât pacienții, cât și medicii interpretează și răspund la rezultate.

Dacă studiul va fi considerat un succes, analiza de sânge ar putea deveni o parte standard a diagnosticului de Alzheimer. Acest lucru va fi crucial în anii următori, întrucât o serie de medicamente noi pentru combaterea bolii în stadiu incipient se află în etapele finale ale studiilor clinice.

Sursa: BBC

