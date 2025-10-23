Tratament revoluționar pentru Alzheimer, aprobat în Germania. Ce îl face eficient față de altele

Bolnavii de Alzheimer au o speranță în plus: Germania a aprobat un nou medicament, care promite să încetinească evoluția bolii.

Spre deosebire de medicamentele anterioare, care doar ameliorau simptomele, acesta acționează direct asupra cauzei bolii, spun cercetătorii.

Conține un anticorp care distruge depunerile de proteine toxice din creier - cele care afectează neuronii și duc la pierderea memoriei.

Medicamentul nu vindecă Alzheimerul, dar întârzie declinul cognitiv și le oferă pacienților o viață mai bună.

Primele efecte pozitive au fost observate după aproximativ două luni de tratament.

Totuși, acesta este eficient doar în stadiile incipiente ale bolii, când celulele nervoase nu au fost distruse complet.

