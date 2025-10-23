Tratament revoluționar pentru Alzheimer, aprobat în Germania. Ce îl face eficient față de altele

Stiri Sanatate
23-10-2025 | 08:47
×
Codul embed a fost copiat

Bolnavii de Alzheimer au o speranță în plus: Germania a aprobat un nou medicament, care promite să încetinească evoluția bolii.

autor
Stirileprotv

Spre deosebire de medicamentele anterioare, care doar ameliorau simptomele, acesta acționează direct asupra cauzei bolii, spun cercetătorii.

Conține un anticorp care distruge depunerile de proteine toxice din creier - cele care afectează neuronii și duc la pierderea memoriei.
Medicamentul nu vindecă Alzheimerul, dar întârzie declinul cognitiv și le oferă pacienților o viață mai bună.

Primele efecte pozitive au fost observate după aproximativ două luni de tratament.
Totuși, acesta este eficient doar în stadiile incipiente ale bolii, când celulele nervoase nu au fost distruse complet.

Sursa: Pro TV

Etichete: germania, alzheimer, Tratament,

Dată publicare: 23-10-2025 08:42

Articol recomandat de sport.ro
S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Citește și...
Noi tratamente împotriva Alzheimer: UE a autorizat un medicament promițător, dar cu efecte secundare grave posibile
Stiri Sanatate
Noi tratamente împotriva Alzheimer: UE a autorizat un medicament promițător, dar cu efecte secundare grave posibile

Uniunea Europeană a aprobat joi, cu anumite condiţii importante, medicamentul Kisunla al companiei farmaceutice Eli Lilly, care face parte dintr-o nouă generaţie de tratamente împotriva maladiei Alzheimer, informează AFP.

Studiu: Sportul care poate afecta creierul pe termen lung. Jucătorii prezintă un risc cu 22% mai mare de a dezvolta demență
Stiri Sanatate
Studiu: Sportul care poate afecta creierul pe termen lung. Jucătorii prezintă un risc cu 22% mai mare de a dezvolta demență

Un studiu amplu realizat de Universitatea din Auckland a scos la iveală că foștii jucători de rugby prezintă un risc cu 22% mai mare de a dezvolta boala Alzheimer și alte forme de demență, comparativ cu restul populației.

Un nou test de sânge ar putea revoluționa diagnosticarea Alzheimer. Studiul implică peste 1.000 de pacienți
Stiri Sanatate
Un nou test de sânge ar putea revoluționa diagnosticarea Alzheimer. Studiul implică peste 1.000 de pacienți

Peste 1.000 de persoane din Marea Britanie suspectate de demență vor beneficia de un test de sânge pentru depistarea bolii Alzheimer, care se speră că va revoluționa diagnosticarea acestei boli.

 

Un tratament revoluționar pentru Alzheimer a fost aprobat în SUA și în formă injectabilă pentru administrare acasă
Stiri externe
Un tratament revoluționar pentru Alzheimer a fost aprobat în SUA și în formă injectabilă pentru administrare acasă

Un tratament destinat bolii Alzheimer a fost aprobat în Statele Unite şi într-o formă injectabilă, oferind pacienţilor posibilitatea de administrare la domiciliu.

 

Studiu: O substanţă prezentă natural în organism ar putea încetini evoluţia bolii Alzheimer
Stiri Stiinta
Studiu: O substanţă prezentă natural în organism ar putea încetini evoluţia bolii Alzheimer

O echipă de cercetători de la Harvard Medical School anunţă o descoperire remarcabilă: identificarea unui element chimic cu un rol esenţial în funcţionarea cerebrală: litiul.

Recomandări
Alegeri parțiale la Primăria Capitalei. Guvernul va aproba data şi calendarul scrutinului. DOCUMENTE
Stiri actuale
Alegeri parțiale la Primăria Capitalei. Guvernul va aproba data şi calendarul scrutinului. DOCUMENTE

Guvernul urmează să aprobe o hotărâre privind organizarea pe 7 decembrie a alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi pentru primari în unele circumscripţii electorale.

 

Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să pătrundă cu forța, în interior
Stiri actuale
Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să pătrundă cu forța, în interior

Un bărbat a încercat să intre cu forța în interiorul Ambasadei Rusiei din București, aflată în Sectorul 1 al Capitalei. Incidentul a avut loc în jurul orei 03:15. La fața locului a ajuns și Brigada Antiteroristă.

Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”
Stiri externe
Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”

Ca de obicei, summitul UE de joi seamănă mai degrabă cu unul al dezbinării. Doar că, de data aceasta, nu doar „suspecţii de serviciu” ameninţă să blocheze maşinăria bruxelleză, de la banii pentru Ucraina până la ţintele climatice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Octombrie 2025

46:20

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28