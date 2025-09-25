Noi tratamente împotriva Alzheimer: UE a autorizat un medicament promițător, dar cu efecte secundare grave posibile

Stiri Sanatate
25-09-2025 | 20:43
Medicamente
Shutterstock

Uniunea Europeană a aprobat joi, cu anumite condiţii importante, medicamentul Kisunla al companiei farmaceutice Eli Lilly, care face parte dintr-o nouă generaţie de tratamente împotriva maladiei Alzheimer, informează AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

"Comisia Europeană a autorizat comercializarea medicamentului Kisunla, un tratament destinat tratării deficienţelor cognitive uşoare, inclusiv a demenţei uşoare în primele stadii ale maladiei Alzheimer", a anunţat executivul european într-un comunicat.

Kisunla, ce are la bază molecula Donanemab şi este dezvoltat de grupul Eli Lilly, constituie alături de Leqembi (Lecanemab), produs de Biogen şi Esai, principala noutate din ultimii ani în materie de tratamente împotriva maladiei Alzheimer.

Ele fac obiectul unei controverse medicale aprinse cu privire la utilitatea lor. Pe de-o parte, ele au demonstrat un efect fără precedent în timpul studiilor clinice, după decenii de cercetări fără rezultat, ce au fost întreprinse pentru a încetini degradarea stării pacienţilor. Pe de altă parte, acest efect rămâne unul moderat, iar anumiţi experţi consideră că cele două medicamente noi nu au cu adevărat niciun impact asupra persoanelor tratate.

Mai mult decât atât, ele pot provoca grave efecte secundare, uneori mortale, în primul rând hemoragii şi edeme cerebrale.

Citește și
Alzheimer
Un nou test de sânge ar putea revoluționa diagnosticarea Alzheimer. Studiul implică peste 1.000 de pacienți

Condiții stricte de aprobare în UE

UE, care urmează astfel recomandarea Agenţiei Europene pentru Medicamente (EMA), a aprobat deja comercializarea medicamentului Leqembi la sfârşitul anului 2024, după ce iniţial o refuzase, impunând condiţii stricte.

Executivul european a procedat la fel şi în cazul medicamentului Kisunla, autorizat tot după un refuz iniţial al EMA: el nu va putea fi administrat decât pacienţilor aflaţi la începutul bolii Alzheimer şi doar dacă aceştia nu prezintă o mutaţie genetică ce îi face deosebit de expuşi în faţa riscului de efecte secundare.

Autorizarea de joi le lasă statelor din UE o libertate totală de acţiune în ceea ce priveşte rambursarea. La începutul lunii septembrie, autorităţile din Franţa au considerat că Leqembi nu merită o procedură accelerată pentru a autoriza rambursarea sa, chiar dacă specialiştii francezi nu au închis complet uşa în faţa unei astfel de proceduri, pe termen lung.

În afara UE, Regatul Unit a autorizat aceste tratamente, dar fără să le ramburseze, considerând că costul lor este prea ridicat pentru beneficiile limitate pe care le oferă. Statele Unite au autorizat tratamentele, dar rambursarea lor depinde în principal de decizia companiilor de asigurări private. 

Fără acord naţional, primăriile taie singure posturi şi digitalizează servicii pentru a salva bugetele locale

Sursa: Agerpres

Etichete: uniunea europeana, medicamente, alzheimer,

Dată publicare: 25-09-2025 20:43

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Citește și...
Studiu: Sportul care poate afecta creierul pe termen lung. Jucătorii prezintă un risc cu 22% mai mare de a dezvolta demență
Stiri Sanatate
Studiu: Sportul care poate afecta creierul pe termen lung. Jucătorii prezintă un risc cu 22% mai mare de a dezvolta demență

Un studiu amplu realizat de Universitatea din Auckland a scos la iveală că foștii jucători de rugby prezintă un risc cu 22% mai mare de a dezvolta boala Alzheimer și alte forme de demență, comparativ cu restul populației.

Un nou test de sânge ar putea revoluționa diagnosticarea Alzheimer. Studiul implică peste 1.000 de pacienți
Stiri Sanatate
Un nou test de sânge ar putea revoluționa diagnosticarea Alzheimer. Studiul implică peste 1.000 de pacienți

Peste 1.000 de persoane din Marea Britanie suspectate de demență vor beneficia de un test de sânge pentru depistarea bolii Alzheimer, care se speră că va revoluționa diagnosticarea acestei boli.

 

Un tratament revoluționar pentru Alzheimer a fost aprobat în SUA și în formă injectabilă pentru administrare acasă
Stiri externe
Un tratament revoluționar pentru Alzheimer a fost aprobat în SUA și în formă injectabilă pentru administrare acasă

Un tratament destinat bolii Alzheimer a fost aprobat în Statele Unite şi într-o formă injectabilă, oferind pacienţilor posibilitatea de administrare la domiciliu.

 

Studiu: O substanţă prezentă natural în organism ar putea încetini evoluţia bolii Alzheimer
Stiri Stiinta
Studiu: O substanţă prezentă natural în organism ar putea încetini evoluţia bolii Alzheimer

O echipă de cercetători de la Harvard Medical School anunţă o descoperire remarcabilă: identificarea unui element chimic cu un rol esenţial în funcţionarea cerebrală: litiul.

Un nou tratament pentru boala Alzheimer în stadii timpurii, aproape de autorizare în UE
Stiri Sanatate
Un nou tratament pentru boala Alzheimer în stadii timpurii, aproape de autorizare în UE

Un nou medicament dezvoltat pentru tratamentul bolii Alzheimer în stadii timpurii este aproape de autorizare în Uniunea Europeană, după o decizie favorabilă în acest sens a unui comitet de experţi din cadrul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMA).

 

Recomandări
Fără acord naţional, primăriile taie singure posturi şi digitalizează servicii pentru a salva bugetele locale
Stiri actuale
Fără acord naţional, primăriile taie singure posturi şi digitalizează servicii pentru a salva bugetele locale

În aşteptarea unui acord al Coaliţiei, unele primării din ţară au început să îşi reducă singure schema de personal şi să dea oameni afară.

Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump
Stiri Economice
Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump

Actualul nivel al nivel al anvelopei salariale este imposibil de susținut din veniturile actuale, după cum arată datele Consiliului Fiscal. Veniturile României sunt, vizibil, prea mici pentru nivelul actual al cheltuielilor cu salariile.

S-ar putea reduce perioada șomajului. Lumi diferite: Șomerii se plâng că nu găsesc de muncă, angajatorii caută oameni
Stiri Sociale
S-ar putea reduce perioada șomajului. Lumi diferite: Șomerii se plâng că nu găsesc de muncă, angajatorii caută oameni

Guvernul intenționează să reducă perioada șomajului pentru că este nevoie de mai mulți oameni în economie, iar reprezentanții mediului de afaceri confirmă că de ani de zile au mari dificultăți în a-și găsi angajați.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 Septembrie 2025

48:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Septembrie 2025

01:44:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28