Expunerea copiilor la substanțe chimice din plastic crește riscul de boli cronice: obezitate, autism și tulburări cerebrale

Expunerea zilnică la substanțe chimice din plastic, încă din copilărie, poate avea efecte negative de durată asupra sănătății, crescând riscul de boli cronice, arată cel mai recent studiu.

Există risc de obezitate, infertilitate, astm și tulburări de dezvoltare cerebrală, arată o amplă analiză realizată de cercetătorii de la NYU Langone Health, publicată recent în revista științifică The Lancet Child & Adolescent Health, arată news.ro.

Studiul vine în contextul negocierilor pentru un Tratat Global privind Plasticul, sub egida ONU, care își propune să impună limite obligatorii în producția și utilizarea acestui material.

Trei clase majore de substanțe toxice identificate

Analiza, bazată pe sute de studii care au evaluat mii de femei însărcinate, nou-născuți și copii, a identificat trei clase majore de substanțe chimice cu efecte dăunătoare:

Ftalații : utilizați pentru a face plasticul flexibil

Bisfenolii : care îi conferă rigiditate

Substanțele perfluoroalchilate (PFAS): care fac materialele rezistente la căldură și impermeabile

Aceste substanțe se găsesc frecvent în ambalaje alimentare, produse cosmetice și chiar bonuri fiscale.

Mecanismul de acțiune asupra organismului

Potrivit autorilor, aceste substanțe se eliberează în mediu pe măsură ce plasticul este folosit, încălzit sau supus unor tratamente chimice, formând microparticule care pot fi ingerate. În organism, ele declanșează inflamații persistente și perturbă funcționarea sistemului endocrin, care reglează numeroase procese biologice.

Impact asupra dezvoltării cerebrale

Studiile au demonstrat, de asemenea, o legătură între expunerea timpurie la aceste substanțe și probleme de dezvoltare cerebrală, inclusiv scăderea IQ-ului și tulburări de neurodezvoltare precum autismul sau ADHD (tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate).

Avertismentul coordonatorului studiului

„Rezultatele noastre arată că plasticul joacă un rol în apariția precoce a multor boli cronice care persistă până la vârsta adultă. Dacă ne dorim să avem copiii sănătoși și să aibă o viață lungă, trebuie să reducem utilizarea acestor materiale", a declarat coordonatorul studiului, prof. dr. Leonardo Trasande, pediatru și expert în sănătate publică la NYU Grossman School of Medicine, citat într-un comunicat.

Cercetătorii recomandă părinților câteva măsuri simple pentru a limita expunerea copiilor la substanțe toxice:

Înlocuirea recipientelor din plastic cu cele din sticlă sau oțel inoxidabil

Evitarea folosirii cuptorului cu microunde pentru obiecte din plastic

Evitarea spălării obiectelor din plastic în mașina de spălat vase

Alegerea alternativelor fără plastic pentru ambalarea alimentelor

În plus, medicii și școlile ar putea juca un rol important în informarea familiilor cu privire la riscuri și alternative sigure.

Pe plan internațional, autorii studiului subliniază necesitatea unor reglementări mai stricte pentru reducerea utilizării obiectelor din plastic care nu sunt esențiale, mai ales în comunitățile defavorizate, unde inegalitățile în sănătate sunt mai pronunțate.

Tratatul Global privind Plasticul

Analiza a fost publicată în contextul discuțiilor care au avut loc luna trecută la Geneva pentru un Tratat Global privind Plasticul, negociat sub egida ONU, care își propune să impună limite obligatorii în producția și utilizarea acestui material.

Tratatul aflat în curs de negociere reprezintă un efort internațional de combatere a poluării cu plastic, peste 100 de țări solicitând impunerea unor limite obligatorii în producție.

Chiar dacă plasticul are aplicații esențiale în medicină - de exemplu, în ventilatoare, tuburi de alimentare pentru nou-născuți prematură sau nebulizatoare pentru copiii cu astm - cercetătorii atrag atenția asupra utilizării sale inutile în alte domenii, care poate fi evitată pentru a proteja sănătatea publică.

Studiul a fost finanțat de Institutele Naționale pentru Sănătate (National Institutes of Health/NIH) din Statele Unite și de mai multe organizații internaționale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













