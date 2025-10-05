Expunerea copiilor la substanțe chimice din plastic crește riscul de boli cronice: obezitate, autism și tulburări cerebrale

Stiri Stiinta
05-10-2025 | 17:44
plastic
Shutterstock

Expunerea zilnică la substanțe chimice din plastic, încă din copilărie, poate avea efecte negative de durată asupra sănătății, crescând riscul de boli cronice, arată cel mai recent studiu.

autor
Mihai Niculescu

Există risc de obezitate, infertilitate, astm și tulburări de dezvoltare cerebrală, arată o amplă analiză realizată de cercetătorii de la NYU Langone Health, publicată recent în revista științifică The Lancet Child & Adolescent Health, arată news.ro.

Studiul vine în contextul negocierilor pentru un Tratat Global privind Plasticul, sub egida ONU, care își propune să impună limite obligatorii în producția și utilizarea acestui material.

Trei clase majore de substanțe toxice identificate

Analiza, bazată pe sute de studii care au evaluat mii de femei însărcinate, nou-născuți și copii, a identificat trei clase majore de substanțe chimice cu efecte dăunătoare:

  • Ftalații: utilizați pentru a face plasticul flexibil

  • Bisfenolii: care îi conferă rigiditate

  • Substanțele perfluoroalchilate (PFAS): care fac materialele rezistente la căldură și impermeabile

Aceste substanțe se găsesc frecvent în ambalaje alimentare, produse cosmetice și chiar bonuri fiscale.

Citește și
coroane plastic inmormantare
Mai multe orașe din România vor să interzică coroanele de plastic la înmormântări. Care sunt motivele

Mecanismul de acțiune asupra organismului

Potrivit autorilor, aceste substanțe se eliberează în mediu pe măsură ce plasticul este folosit, încălzit sau supus unor tratamente chimice, formând microparticule care pot fi ingerate. În organism, ele declanșează inflamații persistente și perturbă funcționarea sistemului endocrin, care reglează numeroase procese biologice.

Impact asupra dezvoltării cerebrale

Studiile au demonstrat, de asemenea, o legătură între expunerea timpurie la aceste substanțe și probleme de dezvoltare cerebrală, inclusiv scăderea IQ-ului și tulburări de neurodezvoltare precum autismul sau ADHD (tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate).

Avertismentul coordonatorului studiului

„Rezultatele noastre arată că plasticul joacă un rol în apariția precoce a multor boli cronice care persistă până la vârsta adultă. Dacă ne dorim să avem copiii sănătoși și să aibă o viață lungă, trebuie să reducem utilizarea acestor materiale", a declarat coordonatorul studiului, prof. dr. Leonardo Trasande, pediatru și expert în sănătate publică la NYU Grossman School of Medicine, citat într-un comunicat.

Cercetătorii recomandă părinților câteva măsuri simple pentru a limita expunerea copiilor la substanțe toxice:

  • Înlocuirea recipientelor din plastic cu cele din sticlă sau oțel inoxidabil

  • Evitarea folosirii cuptorului cu microunde pentru obiecte din plastic

  • Evitarea spălării obiectelor din plastic în mașina de spălat vase

  • Alegerea alternativelor fără plastic pentru ambalarea alimentelor

În plus, medicii și școlile ar putea juca un rol important în informarea familiilor cu privire la riscuri și alternative sigure.

Pe plan internațional, autorii studiului subliniază necesitatea unor reglementări mai stricte pentru reducerea utilizării obiectelor din plastic care nu sunt esențiale, mai ales în comunitățile defavorizate, unde inegalitățile în sănătate sunt mai pronunțate.

Tratatul Global privind Plasticul

Analiza a fost publicată în contextul discuțiilor care au avut loc luna trecută la Geneva pentru un Tratat Global privind Plasticul, negociat sub egida ONU, care își propune să impună limite obligatorii în producția și utilizarea acestui material.

Tratatul aflat în curs de negociere reprezintă un efort internațional de combatere a poluării cu plastic, peste 100 de țări solicitând impunerea unor limite obligatorii în producție.

Chiar dacă plasticul are aplicații esențiale în medicină - de exemplu, în ventilatoare, tuburi de alimentare pentru nou-născuți prematură sau nebulizatoare pentru copiii cu astm - cercetătorii atrag atenția asupra utilizării sale inutile în alte domenii, care poate fi evitată pentru a proteja sănătatea publică.

Studiul a fost finanțat de Institutele Naționale pentru Sănătate (National Institutes of Health/NIH) din Statele Unite și de mai multe organizații internaționale.

Sursa: News.ro

Etichete: studiu, copii, boli, plastic,

Dată publicare: 05-10-2025 17:37

Articol recomandat de sport.ro
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Citește și...
Substanțele din materialele plastice, periculoase pentru sănătate. Bonurile fiscale printre cele mai dăunătoare
Stiri Sanatate
Substanțele din materialele plastice, periculoase pentru sănătate. Bonurile fiscale printre cele mai dăunătoare

Expunerea timpurie a copiilor la substanțele chimice din plastic, precum ftalați, bisfenoli și PFAS, poate provoca boli cronice, tulburări hormonale și afectarea sistemului nervos până la vârsta adultă.

 

Mai multe orașe din România vor să interzică coroanele de plastic la înmormântări. Care sunt motivele
Stiri Diverse
Mai multe orașe din România vor să interzică coroanele de plastic la înmormântări. Care sunt motivele

Tot mai multe orașe din România interzic coroanele din plastic la înmormântări. De exemplu, în Timișoara, autoritățile locale au creat un regulament prin care vor să permită accesul doar cu flori naturale în cimitirele din oraș.

Recolte otrăvite în România. Autoritățile au făcut o descoperire tulburătoare în sudul țării, după o vizită pe câmpuri
Stiri actuale
Recolte otrăvite în România. Autoritățile au făcut o descoperire tulburătoare în sudul țării, după o vizită pe câmpuri

Situație periculoasă pe câmpurile agricole din țară. Trenurile arabile sunt pline de folii de plastic uzate, lăsate de fermierii care le folosesc pentru protejarea legumelor.  

Negocierile pentru primul tratat global împotriva plasticului au eșuat. Țările producătoare blochează acordul
Stiri externe
Negocierile pentru primul tratat global împotriva plasticului au eșuat. Țările producătoare blochează acordul

Delegaţii care au încercat să negocieze primul tratat global împotriva poluării cu plastic nu au ajuns la un consens, iar diplomaţii şi-au exprimat vineri dezamăgirea, după zece zile de negocieri fără niciun acord.

Trei țări produc mai mult plastic decât tot restul lumii la un loc. O singură economie din Europa, în topul poluatorilor
PRO VERDE
Trei țări produc mai mult plastic decât tot restul lumii la un loc. O singură economie din Europa, în topul poluatorilor

China, SUA şi Arabia Saudită au produs două treimi (66%) din cele mai comune tipuri de plastic din lume în 2024, potrivit companiei britanice de consultanţă pentru mediu Eunomia şi grupului de cercetare Zero Carbon Analytics.  

Recomandări
Putin amenință că va rupe relațiile cu SUA, dacă Washingtonul îi va da Ucrainei rachete Tomahawk: „Spun ceea ce gândesc”
Stiri externe
Putin amenință că va rupe relațiile cu SUA, dacă Washingtonul îi va da Ucrainei rachete Tomahawk: „Spun ceea ce gândesc”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că, dacă Statele Unite ar furniza rachete Tomahawk Ucrainei pentru lovituri de lungă distanță în adâncul teritoriului rus, acest lucru ar duce la distrugerea relațiilor dintre Moscova și Washington.

Nicușor Dan își schimbă echipa. Ludovic Orban și Marius Lazurca vor fi numiți consilieri prezidențiali - surse politice
Stiri Politice
Nicușor Dan își schimbă echipa. Ludovic Orban și Marius Lazurca vor fi numiți consilieri prezidențiali - surse politice

Nicușor Dan ar urma să facă o serie de numiri la vârful Administrației Prezidențiale. O parte din noii consilieri ar urma să-și înceapă activitatea din octombrie, iar alții din noiembrie.

Babis provoacă prima durere de cap Uniunii Europene, după câștigarea alegerilor. „Trump al Cehiei” a spus rapid „nu” Ucrainei
Stiri externe
Babis provoacă prima durere de cap Uniunii Europene, după câștigarea alegerilor. „Trump al Cehiei” a spus rapid „nu” Ucrainei

Populistul de dreapta Andrej Babis și mișcarea sa ANO au câștigat alegerile parlamentare cruciale din Cehia, potrivit rezultatelor preliminare anunțate sâmbătă, într-un scrutin care riscă să transforme Cehia într-o altă problemă pentru UE.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 18

44:03

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 5 Octombrie 2025

02:01:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 20

22:19

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 5

23:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28