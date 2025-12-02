OMS cere acces global la medicamente moderne pentru obezitate și solicită companiilor farmaceutice să reducă prețurile

Organizația Mondială a Sănătății recomandă folosirea medicamentelor moderne pentru tratamentul obezității și pune accent pe nevoia urgentă ca aceste terapii să fie accesibile peste tot în lume.

autor
Emanuela Băluș,  Liliana Curea

Experții le cer companiilor farmaceutice să își extindă producția și să scadă prețurile astfel încât și țările sărace să poată beneficia.

Experții de la Organizația Mondială a Sănătății spun că terapiile injectabile care duc la scăderea în greutate ar putea fi folosite pentru a combate obezitatea la nivel mondial.

Prof. dr. Bogdan Timar, medic primar diabetolog: „În momentul în care aceste medicamente acționează, întregul organism va crede, de fapt, că mâncăm. Utilizând aceste medicamente va fi modulat apetitul, în sensul în care senzația de foame va fi mult diminuată, iar senzația de sațietate va fi crescută. Astfel, utilizând asemenea medicamente vom tinde să mâncăm mult mai puțin decât de obicei.”

Experții OMS spun că tratamentele inovative pentru slăbit și-au dovedit eficacitatea, însă tocmai pentru că sunt noi nu există rapoarte în ceea ce privește efectele pe termen lung. Tocmai de aceea recomandă ca folosirea lor să fie condiționată de o alimentație sănătoasă, exercițiu fizic și sprijin medical.

Prof. dr. Bogdan Timar, medic primar diabetolog: „Trebuie să fie văzute ca niște medicamente ce ne ajută să aderăm la un stil de viață și nu ca niște medicamente care topesc direct grăsimea.”

Toate aceste atenționări vin în contextul în care obezitatea a devenit o problemă de sănătate publică.

Corespondent Știrile Pro TV: „Conform unor statistici, până în 2050 aproximativ 60% din adulții din întreaga lume și aproximativ o treime dintre copii vor fi supraponderali sau obezi. Și în România, cifrele sunt alarmante. Estimările arată că aproape 70% din populație trăiește cu suprapondere și obezitate. Cu toate acestea, momentan, România nu decontează niciun medicament pentru obezitate.”

OMS vorbește inclusiv de acordarea de licențe voluntare pentru brevete și tehnologie, pentru a permite altor producători din lume să fabrice medicamente GLP-1.

Brevetele pentru unele dintre aceste medicamente expiră anul viitor în unele țări, prin urmare vor putea apărea tratamentele generice – adică acele medicamente care conțin aceeași substanță activă, dar care sunt mult mai ieftine decât originalul.

Pe de altă parte, pe lângă preț, un alt impediment ar putea fi și faptul că anumite țări nu sunt pregătite cu lanțuri frigorifice în care medicamentele injectabile să fie depozitate atunci când vor deveni accesibile.

Sursa: Pro TV

OMS, obezitate, sanatate, medicamente

02-12-2025 19:32

