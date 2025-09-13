UNICEF: Unul din trei copii din România este obez. Ce trebuie să conțină „farfuria sănătoasă” pentru a reduce riscurile

13-09-2025 | 19:30
Un copil din 10 la nivel mondial suferă de obezitate şi riscă să facă boli grave precum diabetul de tip 2.

Liliana Curea

Este avertismentul celor de la UNICEF care spun că la noi în ţară situația este și mai alarmantă – 1 din 3 copii este supraponderal sau obez pentru că mănâncă alimente ultraprocesate și nu face sport.

Statisticile în ceea ce privește obezitatea sunt grave, atrag atenția specialiştii de la UNICEF.

Pentru grupele de vârstă 5 - 19 ani, creșterea este de la 3% în 2000 la 9,4 în prezent. Organizația Mondială a Sănătății estimează că la nivel global sunt 188 millioane de copii și adolescenți cu această afecțiune.

Şi în România, tot mai mulți copii ajung în cabinetul medical pentru că din cauza greutății nu pot urca scările sau obosesc la orele de educație fizică. Grăsimea în exces este asociată cu probleme grave de sănătate.

Bogdan Pascu, medic: ''În copilăria mică identificăm creșterea glicemiilor, diabet zaharat, insulino rezistență, patologii cardiovasculare, din ce în ce mai mulți copii cu tensiune arterială crescută, la 5-6 ani steatoză hepatică în cazul unui copil care la 3 ani suferă de obezitate''.

Citește și
obez
România are cei mai mulți obezi din Europa: „Avem acest cult al mâncatului”. Cum aflăm dacă avem greutatea corectă

Mâncărurile ultraprocesate, spun cei de la UNICEF, sunt principala cauză a obezității la vârste mici. Specialiștii spun că hrana copiilor trebuie să fie echilibrată în proteine, carbohidrați și fibre.

Jumătate din farfuria sănătoasă a unui copil trebuie să conțină fructe și legume, iar cealaltă jumătate se împarte egal intre proteine- adică peste, carne, ouă și cereale integrale. Evident, alimentația echilibrată trebuie completată cu multă mișcare și somn suficient.

Ema Claudia Mărgineanu, dietetician nutriționist: ''Exemplul părinților este vital. Dacă din familie au acest obiceiuri sănătoase, de a mânca împreună de a face cumpărurile, de a face alegerile sănătoase îămpreună, să-ți planifice gustările ..aceste lucruri sunt cheia către un stil de viață sănătos''.

Pentru a combate fenomentul, Institutul Național de Sănătate Publică desfășoară la nivel național campania ''Fii activ! Mănâncă sănătos!''

Eugenia Bratu, medic primar sănătate publică INSP: ''Avem materiale și activități pentru copii până în clasa a 4-a, activități dedicat copiilro din gimnaziu, pentru părinți. Materialele pregătite sunt diferite pentru fiecare dintre aceste grupuri țintă''.

Printre măsurile propuse de experții UNICEF se numără restricții privind promovarea mâncărurilor ultrapocesate și interzicerea hranei de tip fast food în școli.

GALERIE FOTO Cea mai frumoasă voleibalistă româncă a lăsat Cipru pentru Italia. E fiica unui idol al rapidiștilor
GALERIE FOTO Cea mai frumoasă voleibalistă româncă a lăsat Cipru pentru Italia. E fiica unui idol al rapidiștilor
Citește și...
Problema ignorată de autorități: Aproximativ 75% din români vor fi obezi în 10 ani. Nu există tratamente decontate
Stiri Sanatate
Problema ignorată de autorități: Aproximativ 75% din români vor fi obezi în 10 ani. Nu există tratamente decontate

Obezitatea este recunoscută ca boală cronică în România, însă doar pe hârtie, pentru că statul nu a pus la punct şi programe speciale care să îi ajute pe pacienţi.

România are cei mai mulți obezi din Europa: „Avem acest cult al mâncatului”. Cum aflăm dacă avem greutatea corectă
Stiri Sanatate
România are cei mai mulți obezi din Europa: „Avem acest cult al mâncatului”. Cum aflăm dacă avem greutatea corectă

Un mesaj îngrijorător vine de la Organizația Mondială a Sănătății. Obezitatea afectează tot mai mulți oameni, inclusiv în România, unde avem cel mai ridicat procent al persoanelor obeze din toată Europa.

Obezitatea, la cote alarmante în România. OMS: Până în 2035, doi din cinci copii vor fi supraponderali sau obezi
myImpact
Obezitatea, la cote alarmante în România. OMS: Până în 2035, doi din cinci copii vor fi supraponderali sau obezi

Obezitatea a ajuns la cote alarmante în România, iar acest lucru ne îmbolnăvește mai ușor și duce la multe decese, care ar putea fi prevenite.

Studiu: Pierderea în greutate prin slăbit modifică semnificativ microbiomul şi activitatea creierului
Stiri Sanatate
Studiu: Pierderea în greutate prin slăbit modifică semnificativ microbiomul şi activitatea creierului

Peste un miliard de oameni sunt obezi, la nivel mondial, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS). Obezitatea este un factor de risc pentru bolile cardiovasculare, diabet şi unele tipuri de cancer.

Copiii supraponderali și obezi au o suprafață mai mare corporală și deficit de vitamina D. Ce spun medicii
Doctor de bine
Copiii supraponderali și obezi au o suprafață mai mare corporală și deficit de vitamina D. Ce spun medicii

Un copil fără suplimente de vitamină D, pe tot parcursul anului, va avea deficit de vitamină D în sânge. De la șase-șapte ani, 1.000 de unități de vitamină D pe zi. La copiii supraponderali, 2.000 de unități zilnic.  

