Tot mai mulți români sunt păcăliți de tratamente falsificate pentru diabet și obezitate. „Crizele sunt insuportabile”

Agenția Europeană a Medicamentului atrage atenția că tot mai multe tratamente falsificate pentru diabet și obezitate sunt promovate prin reclame mincinoase și vândute online.

Aceste produse pot avea efecte grave asupra sănătății, avertizează doctorii. Avertismentul este acum și pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentului.

Medicamentele injectabile folosite pentru diabet și slăbit sunt puternice și se pot lua doar la indicația medicului, pe bază de rețetă. Însă internetul este plin de anunțuri și reclame ale unor tratamente care se vând ilegal, nu sunt autorizate și nu respectă standardele de calitate, siguranță și eficacitate. Ele pot fi periculoase pentru cei care le folosesc.

Prof. Dr. Bogdan Timar, medic primar diabetolog: „În realitate, pot să nu conțină deloc substanța activă sau, dimpotrivă, să includă ingrediente în doze periculoase, pentru că sunt cantități diferite de substanță activă pentru diabet și obezitate.”

De altfel, pe rețelele sociale sunt și reacții ale celor care au fost înșelați făcând astfel de comenzi: „În 5 luni am slăbit cu ajutorul acestui tratament 15 kg. Acum am probleme cu stomacul (arsuri, durere) atunci când mănânc anumite alimente. Crizele sunt insuportabile”. O altă persoană scrie: „Am plătit colet ramburs, dar când am desfăcut coletul era un pen expirat și consumat.”

Răzvan Prisada, președinte ANMDMR: „Medicamentele bune sunt în farmacii, pe bază de rețetă. Cele contrafăcute sunt probabil mai ieftine, se pot lua fără prescripție medicală.”

Cum să recunoști un site legal de medicamente

Autoritățile europene au descoperit sute de profiluri false, reclame mincinoase și site-uri de comerț electronic, multe operate din afara Uniunii Europene. Unele folosesc ilegal sigle oficiale și recomandări false pentru a induce în eroare consumatorii.

Corespondent PROTV: „Pentru ca oamenii să nu fie păcăliți, Uniunea Europeană a introdus un logo comun, ce apare pe site-urile web ale tuturor farmaciilor autorizate. Steagul național și textul fac parte integrantă din logo. Un click pe logo redirecționează cumpărătorii către un registru național al farmaciilor online — în cazul nostru pe site-ul Ministerului Sănătății. Dacă un site web nu are acest logo sau nu este inclus într-un registru național, înseamnă că funcționează ilegal.”

Un produs poate fi ilegal dacă:

Pretinde că are aprobarea unei autorități și folosește logo-uri oficiale.

Este vândut pe site-uri neoficiale sau rețele sociale.

Se promovează ca „superior” fără dovezi științifice și nu se găsește în farmacii.

În România, nu este permisă comercializarea online de medicamente eliberate pe bază de prescripție medicală.

