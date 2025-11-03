Spitalul Județean Bihor are un ambulatoriu nou și o secție ATI modernă. Investiția a fost de 10 milioane de euro

Spitalul Județean din Bihor are acum un ambulatoriu nou și o secție ATI extinsă cu aparatură de ultimă generație. Investiția se ridică la 10 milioane de euro - bani europeni, din bugetul de stat și din cel local.

Gheorghe Carp, managerul Spitalului Județean de Urgență Oradea: „Interesul nostru este că, din orice construcție, să scoatem maximum. Acum, dumneavoastră judecați dacă e o investiție bună sau nu și probabil pacienții. Specialiștii s-au declarat mulțumiți."

Noua clădire, pusă în funcțiune deja de trei săptămâni, a fost inaugurată oficial duminică de ministrul Sănătății. Policlinica are cinci niveluri, desfășurate pe 5.500 de metri pătrați. La ultimul etaj, se află o secție modernă de terapie intensivă, cu 22 de boxe individuale din sticlă.

Carmen Pantiș, șefa Secției ATI, Spitalul Județean Oradea: „22 de rezerve, pe partea nouă. Este minunat să poți avea grijă de un pacient în condiții de siguranță și să eviți infecțiile asociate actului medical. Este o aparatură de ultimă generație, monitorizare excepțională."

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Aici, în momentul de față, se află cea mai performantă infrastructură pentru o secție ATI din țară. Sunt total impresionat, nu doar pentru zonă de Terapie Intensivă, ci și pentru Ambulatoriul de specialitate, unde sunt peste 40 de cabinete”.

Ambulatoriul va fi deschis în fiecare zi, până la ora 20. La parter și la primul etaj sunt cabinete pentru diferite specializări, unde accesul se face pe bază de programare. Ordinea pacienților este gestionată printr-un sistem electronic modern.

Florin Birta, primar Oradea: „Am investit în infrastructura de sănătate aproape 200 de milioane de euro, în ultimii 15 ani, și cred că acest lucru se vede în calitatea serviciilor oferite pacienților”.

Lucrările pentru noua clădire au durat doi ani.

