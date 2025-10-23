A fost numit un nou şef interimar la ATI de la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iași, unde au murit şapte copii

23-10-2025 | 17:29
Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași
Agerpres

Conducerea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfânta Maria" Iaşi a anunţat, joi, numirea unui alt medic în funcţia de şef interimar al secţiei ATI.

Mihaela Ivăncică

Potrivit unui comunicat de presă, decizia a fost luată de Comitetul Director al unităţii medicale în baza prevederilor Legii 95/2006 şi a recomandărilor formulate de Comisia mixtă de control a Ministerului Sănătăţii.

"Domnul dr. Munteanu Valentin a fost numit în această funcţie în urma deciziei Comitetului Director din data de 23 octombrie, în baza Legii 95/2006, art. 185, alin. 7 coroborat cu alin. 7.1, şi a recomandărilor Comisiei mixte de Control a Ministerului Sănătăţii, numire care întra în vigoare cu data prezentei", transmite managerul Spitalului "Sfânta Maria" prin intermediul unui comunicat de presă.

Conform sursei citate, dr. Valentin Munteanu este medic primar ATI, angajat al spitalului încă din 1994 şi deţine totodată calitatea de şef de lucrări la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi, în cadrul Facultăţii de Bioinginerie Medicală, la disciplina Ştiinţe Biomedicale.

Decizia a fost luată la doar zece zile după ce noul manager al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfânta Maria" Iaşi, dr.Veronica Leonte, transmitea, tot prin intermediul unui comunicat de presă, că a dispus, printre altele, preluarea atribuţiilor de medic-şef interimar ATI de către dr Valentin Olaru, până la organizarea concursului conform normelor ce vor intra in vigoare.

Măsurile au fost luate la solicitarea ministrului Sănătăţii, după ce în luna septembrie şapte copii cu vârste de până la 15 ani au murit din cauza infecţiei cu bacteria Serratia Marcescens.

Sursa: Agerpres

Etichete: iași, spital, copii, bacterii, decese,

Dată publicare: 23-10-2025 17:29

O profesoară de biologie din judeţul Iaşi a fost obligată de instanță să plătească 3.600 de lei unui elev, pentru că l-ar fi agresat pe copil în timpul orei. Decizia nu este definitivă.

