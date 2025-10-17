Un nou caz de West Nile în România. Un bărbat este în stare gravă la ATI după ce a ajuns la spital cu febră

17-10-2025 | 17:46
Un bărbat de 60 de ani din Timiș este internat în stare critică la spital, infectat cu virusul West Nile, transmis de țânțari. Pacientul este la terapie intensivă.

Emanuela Băluș

În vară, alte două persoane din județ au fost diagnosticate cu această infecție, iar una dintre ele a decedat.

În niciunul dintre aceste trei cazuri, oamenii nu călătoriseră în străinătate. Peste 40 de oameni au fost depistați anul acesta, în România, cu virusul West Nile.

Bărbatul, tăietor de lemne, a început să se simtă rău la sfârșitul lunii trecute.

A mers la spital cu febră, amețeli și dureri de cap. A fost internat inițial la Terapia Intensivă a Spitalului Județean din Timișoara.

După ce analizele au confirmat diagnosticul, a fost transferat la Boli Infecțioase.

Mădălina Bălan, medic specialist boli infecțioase Spitalul Victor Babeș Timișoara: „A venit intubat, ventilat mecanic. În prezent se află oarecum tot pe Secția de Terapie Intensivă, este intubat, doar cu o ușoară ameliorare din punct de vedere al statusului neurologic. Pacientul este fără istoric de călătorii, cu exactitate nu putem ști locul unde a fost infectat.”

Cornelia Bubatu, purtător de cuvânt DSP Timiș: „În data de 13 octombrie 2025, Direcția de Sănătate Publică Timiș a primit rezultatul probelor efectuate în Laboratorul Național al Institutului Național ‘Cantacuzino’ din București, în care este evidențiată infecția cu virusul West Nile la un pacient din Municipiul Lugoj. În luna august, alți doi pacienți au fost infectați cu virusul West Nile, în două localități diferite din Timiș. Nici aceștia nu călătoriseră în afara țării.”

Mădălina Bălan, medic specialist boli infecțioase Spitalul Victor Babeș Timișoara: „Un bărbat și o doamnă în vârstă de 72 de ani. Din păcate, bărbatul, fiind cu multiple antecedente patologice, a decedat, însă doamna a avut o evoluție favorabilă, a fost externată cu stare bună, recuperată în proporție de 100%.”

Corespondent Știrile ProTV: „Persoanele care au călătorit în orașele, atât din țară, cât și din afară, unde au fost confirmate cazuri cu West Nile în ultimele luni, trebuie să aștepte o perioadă de 28 de zile, de la revenire, înainte să doneze sânge.”

Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, anul acesta, în România au fost înregistrate 43 de cazuri de infecție cu virusul West Nile.

Sursa: Pro TV

Etichete: timis, terapie intensiva, West Nile,

Dată publicare: 17-10-2025 17:27

