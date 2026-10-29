SCJU Arad a informat, joi, printr-un comunicat de presă, că "hepatita acută de tip A - cunoscută ca 'boala mâinilor murdare' - înregistrează în această perioadă un plin sezon epidemic", iar pe cele 20 de paturi pentru copii sunt internaţi 32 de pacienţi, potrivit Agerpres.

„Ne aflăm în plin sezon epidemic al hepatitei acute de tip A, o afecţiune cu caracter sezonier care afectează în special copiii şi adulţii tineri. În acest moment, în Compartimentul de Boli Infecţioase Copii, cu o capacitate de 20 de paturi, avem internaţi 32 de pacienţi de diferite vârste, ceea ce arată o dinamică crescută a cazurilor în focarele identificate în municipiu şi judeţ. Comparativ cu anii precedenţi, observăm o incidenţă mai mare a formelor severe, însoţite de icter”, afirmă, citat în comunicatul de presă, directorul medical al SCJU Arad, dr. Cătălin Hreniuc.

Măsurile obligatorii

El a transmis şi „un mesaj de maximă responsabilitate”, arătând că, pentru a se opri răspândirea virusului, spitalizarea timpurie de două-trei săptămâni şi izolarea totală a bolnavului timp de şase săptămâni sunt măsuri obligatorii.

„Deoarece boala se transmite extrem de uşor prin mâini murdare, facem un apel ferm către cetăţeni să respecte regulile stricte de igienă: spălarea frecventă a mâinilor, dezinfectarea riguroasă a toaletelor şi spălarea separată a veselei”, arată Cătălin Hreniuc.

SCJU a confirmat, la solicitarea AGERPRES, că joi dimineaţă erau şase paturi în care stăteau câte doi copii bolnavi.

Potrivit comunicatului de presă, hepatita A debutează în luna august şi se poate întinde până în aprilie. Perioada de incubaţie a virusului este cuprinsă între patru şi şase săptămâni. Boala se manifestă prin greţuri, vărsături şi dureri abdominale, iar la unii pacienţi acestea pot fi însoţite de cefalee (durere de cap) şi febră. În formele mai severe, apare icterul (îngălbenirea pielii şi a ochilor) şi urina închisă la culoare.