Dar asta implică și costuri uneori semnificative. Fie că vorbim de centre educaționale, tabere școlare sau bone angajate temporar, cheltuiala poate porni de la câteva sute de lei, însă poate ajunge la câteva mii pe săptămână pentru un copil.

Un centru educațional din Brașov are un program variat de distracție și învățare pentru săptămâna de vacanță.

Miruna Costache, educator: „Astăzi discutăm despre ce se întâmplă în natură. De ce frunzele cad, de ce merele se coc.”

Părinții pot alege plata cu ora, cu ziua sau pentru toată vacanța. În acest caz, toți clienții au achitat integral 5 zile - 725 de lei, cu tot cu masă.

Delia Sandu, reprezentant centru educațional: „Avem un cost de 30 de lei pe oră, pe zi 175 și pe săptămână undeva la 575 de lei la care desigur se poate adăuga și masa.”

Taberele îi învață pe copii să supraviețuiască

Taberele sunt altă variantă de petrecere a vacanței, dar cu cheltuieli semnificativ mai mari. De pildă, la Timișul de Sus, copiii învață tehnici de supraviețuire, cum să acorde primul ajutor la nevoie și să colaboreze în echipă.

Băiat: „Să știm ce avem de făcut în caz că este un incendiu.”

Băiat: „Să ne procurăm hrana, cum să facem focul.”

Pentru 2.400 de lei, copiii au cazare, masă și instruire militară timp de 6 zile.

George Pascaru, director tabără militară: „Cea mai cruntă pedeapsă a lor este înviorarea de dimineață unde fac sport. Le mai scurtăm din timpul telefonului.”

Taberele de karting ajung la mii de lei

Într-o tabără de karting din județul Brașov, locurile s-au ocupat încă de anul trecut. A costat 5.200 de lei pentru fiecare copil.

Constantin Răileanu, organizator tabără de karting: „Își dezvoltă tot felul de abilități fizice, motrice, distrându-se în același timp. Fac cursuri de securitate rutieră, fac un pic de pregătire fizică, există și un medic care le monitorizează activitatea și progresele din punct de vedere sportiv.”

Părinții au la dispoziție și varianta angajării unei bone temporare. Tarifele afișate de platformele de recrutare variază între 25 și 35 de lei pe oră pentru copiii de peste 6 ani. În funcție de experiența bonei și responsabilitățile incluse, prețul poate crește.