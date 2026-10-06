Iar pentru prima dată în România, prelevarea de la un donator viu a fost făcută cu ajutorul unui robot chirurgical.

O performanță medicală în transplantul românesc care are însă nevoie de finanţare consistentă pentru că astfel de intervenţii sunt costisitoare.

Pentru Cristi, diagnosticat cu ciroză și cancer de ficat, salvarea a venit de la femeia cu care își împarte viața. În anul în care sărbătoresc 25 de ani de când s-au căsătorit, femeia i-a dat o parte din ficatul ei.

Cristi Zanfir: „Sunt născut a doua oară. Le iubesc foarte mult și pe ea și pe fetiță''.

Cu lacrimi în ochi, femeia povestește că inițial soțul nu a fost de acord ca ea să fie donator, însă boala îl afecta tot mai mult, așa că în cele din urmă a cedat.

Atena Zanfir: ''El nu a vrut în niciun caz să mă sacrifice pe mine, dar nu aveam ce să facem. Am luat decizia să-mi salvez soțul, pentru că altă soluție nu aveam. Am o fetiță, voia ea să-i doneze tatălui''.

Pentru prima dată în România, prelevarea ficatului s-a făcut cu ajutorul robotului DaVinci.

Iulian Moșteanu, doctor: ''Vederea tridimensională, o precizie milimetrică, toate acestea sunt făcute pentru beneficiul donatorului: recuperare mai rapidă, pierderea de sânge e mult mai mică''.

Medicul care a manevrat robotul s-a pregătit în Coreea de Sud și în Portugalia. În total 8 echipe de la Fundeni se școlesc în străinătate pentru intervenții cu roboți.

Vlad Brașoveanu, profesor, doctor: ''Chirugia robotică este o etapă superioară și de acum încolo toate intervențiile chirurgicale la donatorul viu vor fi efectuate cu ajutorul robotului DaVinci''.

Robotul chirurgical a fost cumpărat cu fonduri europene, iar în proiect sunt incluse și consumabilele necesare pentru aproape 100 de operații. Medicii s-au înscris în alte proiecte pentru a face rost de materialele necesare.

17 spitale sunt incluse în acest moment în programul de acțiuni prioritare chirurgie robotică și alte 2 sunt în proceduri de avizare. Ministerul ar trebui să asigure banii pentru consumabilele necesare, care pot ridica la câteva mii de euro pentru un pacient. Deocamdată nu a fost alocată și finanțarea.

Roboții se folosesc în chirurgia generală, toracică, în urologie, ginecologie sau ortopedie.