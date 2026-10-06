Publicațiile The New York Times și Le Monde au relatat că avocații forului mondial de conducere a fotbalului au aflat în martie că Lionel Mpasi, portarul RD Congo, ar fi fost ineligibil și au recomandat aplicarea unor sancțiuni variate, inclusiv descalificarea RD Congo din barajul intercontinental împotriva Jamaicăi, programat mai târziu în acea lună, precum și suspendarea lui Mpasi, potrivit Agerpres.

În schimb, publicațiile au raportat că, la nivelul conducerii FIFA, nu s-a luat nicio măsură, iar Mpasi a continuat să joace pentru RD Congo, inclusiv la turneul final al CM 2026.

Presiuni tot mai mari asupra lui Gianni Infantino

Aceste relatări sporesc presiunea asupra lui Infantino, în continuarea cazului Folarin Balogun și a modului în care oficialul elvețian a gestionat un plan de investiții private într-o entitate comercială menită să administreze turneele FIFA, inclusiv Cupele Mondiale masculine și feminine.

FIFA a fost contactată pentru a comenta relatările privind cazul RD Congo.

CONCACAF cere aplicarea consecventă a regulamentelor

Confederația care reprezintă Jamaica, adversara RD Congo în barajul intercontinental, a declarat: „CONCACAF tratează cu maximă seriozitate problemele legate de eligibilitatea jucătorilor și se așteaptă ca reglementările și procedurile aplicabile să fie puse în aplicare în mod consecvent și echitabil în toate competițiile. Orice îngrijorare privind eligibilitatea jucătorilor, în special cele care ar putea afecta integritatea unei competiții sau interesele uneia dintre federațiile noastre membre, ar trebui analizată și soluționată temeinic prin intermediul organismelor de guvernanță și disciplină competente ale FIFA, în conformitate cu reglementările stabilite și cu procedurile legale”.

Confederația Africană de Fotbal (CAF) a fost, de asemenea, contactată pentru a oferi un punct de vedere.