Sezonul de gripă a început mai devreme în România. O tulpină nouă circulă intens și la nivel european. Ce recomandă medicii

Sezonul de gripă a debutat mai devreme în România, cu un număr ridicat de îmbolnăviri față de anul trecut. O tulpină nouă circulă intens și la nivel european, afectând mai ales copiii și tinerii.

Medicii recomandă vaccinarea, igiena riguroasă și evitarea aglomerației.

Camera de gardă a Institutului pentru Sănătatea Mamei și Copilului este plină de copiii care tușesc ori au febră.

Mamă: „Suntem cu o tuse persistentă de vreo 2 zile, temperatură de dimineață, suntem după un episod de pneumonie.”

Mamă: „Are febră mare și așteptăm rezultatele.”

Reporter: „De când are febră?”

Mamă: „De ieri dimineață.”

În jumătate de zi, din 40 de teste de gripă făcute copiilor, 15 au ieșit pozitive.

După câțiva ani, tulpina H3N2 a virusului gripal A a revenit, spun medicii. Nu este mai agresivă decât celelalte, dar se transmite mai ușor. Tratamentul antiviral este esențial atunci când apar primele simptome.

Prof. dr. Mihai Craiu, medic primar pediatrie: „Funcționează numai în primele zile de boală, în primele 2-3 zile de boală. Aceste tratamente opresc proliferarea și replicarea intensă virală la început. Nu putem să luăm antibiotice la început pentru că virozele nu trec cu antibiotice.”

Cazuri severe la spital

Pe un tânăr l-am găsit internat la spitalul de boli infecțioase din Constanța. A fost diagnosticat cu gripă, iar acum a făcut pneumonie.

Pacient: „Tuse, dureri abdominale, toracice. Am stat 4 zile acasă cu febră și apoi m-am dus la spital la urgență și m-au trimis aici.”

Claudia Cambrea, manager SC Boli Infecțioase CT: „Chiar în acest moment avem un caz sever la ATI de gripă de tip A. Comparativ cu anul trecut, complicații precum miozita apar mai des, iar simptomatologia respiratorie este mult mai accentuată.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Începutul lunii decembrie a adus peste 3.000 de cazuri de gripă clinică la nivel național. De 4 ori mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Autoritățile din sănătate au declarat deja debutul sezonului gripal. În 2024, acest lucru s-a întâmplat în ultima săptămână a anului.”

Virusul gripal este extrem de răspândit și la nivel european. În Marea Britanie, Spania, Franța sau Germania, unde s-au înregistrat mai multe infecții decât în aceeași perioadă a anului trecut, autoritățile au luat măsuri speciale și recomandă vaccinarea antigripală.

