Sezonul de gripă a început mai devreme în România. O tulpină nouă circulă intens și la nivel european. Ce recomandă medicii

15-12-2025 | 19:42
Sezonul de gripă a debutat mai devreme în România, cu un număr ridicat de îmbolnăviri față de anul trecut. O tulpină nouă circulă intens și la nivel european, afectând mai ales copiii și tinerii.

Cătălin Covrig,  Liliana Curea

Medicii recomandă vaccinarea, igiena riguroasă și evitarea aglomerației.

Camera de gardă a Institutului pentru Sănătatea Mamei și Copilului este plină de copiii care tușesc ori au febră.

Mamă: „Suntem cu o tuse persistentă de vreo 2 zile, temperatură de dimineață, suntem după un episod de pneumonie.”

Mamă: „Are febră mare și așteptăm rezultatele.”

Situație fără precedent în Regatul Unit după ce cazurile de gripă au crescut cu 55% într-o săptămână

Reporter: „De când are febră?”

Mamă: „De ieri dimineață.”

În jumătate de zi, din 40 de teste de gripă făcute copiilor, 15 au ieșit pozitive.

După câțiva ani, tulpina H3N2 a virusului gripal A a revenit, spun medicii. Nu este mai agresivă decât celelalte, dar se transmite mai ușor. Tratamentul antiviral este esențial atunci când apar primele simptome.

Prof. dr. Mihai Craiu, medic primar pediatrie: „Funcționează numai în primele zile de boală, în primele 2-3 zile de boală. Aceste tratamente opresc proliferarea și replicarea intensă virală la început. Nu putem să luăm antibiotice la început pentru că virozele nu trec cu antibiotice.”

Cazuri severe la spital

Pe un tânăr l-am găsit internat la spitalul de boli infecțioase din Constanța. A fost diagnosticat cu gripă, iar acum a făcut pneumonie.

Pacient: „Tuse, dureri abdominale, toracice. Am stat 4 zile acasă cu febră și apoi m-am dus la spital la urgență și m-au trimis aici.”

Claudia Cambrea, manager SC Boli Infecțioase CT: „Chiar în acest moment avem un caz sever la ATI de gripă de tip A. Comparativ cu anul trecut, complicații precum miozita apar mai des, iar simptomatologia respiratorie este mult mai accentuată.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Începutul lunii decembrie a adus peste 3.000 de cazuri de gripă clinică la nivel național. De 4 ori mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Autoritățile din sănătate au declarat deja debutul sezonului gripal. În 2024, acest lucru s-a întâmplat în ultima săptămână a anului.”

Virusul gripal este extrem de răspândit și la nivel european. În Marea Britanie, Spania, Franța sau Germania, unde s-au înregistrat mai multe infecții decât în aceeași perioadă a anului trecut, autoritățile au luat măsuri speciale și recomandă vaccinarea antigripală.

Sezonul gripal a început. Peste 3.000 de cazuri, raportate în prima săptămână a lunii decembrie. Recomandări pentru populație
Sezonul gripal a început. Peste 3.000 de cazuri, raportate în prima săptămână a lunii decembrie. Recomandări pentru populație

Peste 3.000 de cazuri de gripă clinică au fost înregistrate la nivel naţional, în prima săptâmână din decembrie, numărul fiind dublu faţă de cel din săptămâna anterioară.

Situație fără precedent în Regatul Unit după ce cazurile de gripă au crescut cu 55% într-o săptămână
Situație fără precedent în Regatul Unit după ce cazurile de gripă au crescut cu 55% într-o săptămână

Guvernul britanic a îndemnat medicii să renunţe la o grevă preconizată timp de cinci zile cu puţin timp înainte de Crăciun, în contextul unui „val fără precedent de super-gripă”, care afectează Regatul Unit.

Numărul cazurilor de gripă s-a dublat într-o săptămână și va continua să crească. Unde sunt cele mai multe cazuri
Numărul cazurilor de gripă s-a dublat într-o săptămână și va continua să crească. Unde sunt cele mai multe cazuri

Suntem în plin sezon al virozelor și gripelor, iar numărul îmbolnăvirilor crește de la o zi la alta. Institutul Național de Sănătate Publică anunță că, la ultima raportare, au fost cu 28% mai multe cazuri decât în săptămâna anterioară.

Înca un deces provocat de gripa aviară la om a fost înregistrat în Washington. Este al doilea caz în SUA în ultimele 9 luni
Înca un deces provocat de gripa aviară la om a fost înregistrat în Washington. Este al doilea caz în SUA în ultimele 9 luni

Un locuitor din Washington a murit din cauza complicațiilor provocate de o infecție cu un virus al gripei aviare, care nu a mai fost raportat până acum la oameni, a anunțat vineri Departamentul de Sănătate al statului american.

Focar de gripă aviară o fermă de rațe de la granița României. Măsuri dure luate pentru a împiedica răspândirea virusului
Focar de gripă aviară o fermă de rațe de la granița României. Măsuri dure luate pentru a împiedica răspândirea virusului

Ungaria a raportat descoperirea unui focar de gripă aviară înalt patogenă H5N1 la o fermă de îngrăşare a raţelor, a informat, vineri, Organizaţia Mondială pentru Sănătate Animală (OIE), citată de Reuters.

 

Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului a trecut cu votul aliaților PSD. 74 de voturi pentru, 43 contra și o abținere
Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului a trecut cu votul aliaților PSD. 74 de voturi pentru, 43 contra și o abținere

Senatul a votat luni moţiunea simplă AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”. Moțiunea a trecut cu votul aliaților de guvernare de la PSD.

Negocierile de pace devin tot mai dure. Merz îl compară pe Putin cu Hitler: Dacă Ucraina cade, el nu se va opri
Negocierile de pace devin tot mai dure. Merz îl compară pe Putin cu Hitler: Dacă Ucraina cade, el nu se va opri

Urgența de a găsi cea mai bună strategie pentru a susține Ucraina în fața presiunilor americane îi adună din nou pe liderii celor mai puternice state europene.  

România va putea importa energie mai ieftină din Vest. Proiect de interconectare europeană de 30 de miliarde de euro
România va putea importa energie mai ieftină din Vest. Proiect de interconectare europeană de 30 de miliarde de euro

România va putea importa energie mai multă și mai ieftină din Vestul Europei.  

