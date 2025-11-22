Înca un deces provocat de gripa aviară la om a fost înregistrat în Washington. Este al doilea caz în SUA în ultimele 9 luni

Un locuitor din Washington a murit din cauza complicațiilor provocate de o infecție cu un virus al gripei aviare, care nu a mai fost raportat până acum la oameni, a anunțat vineri Departamentul de Sănătate al statului american.

Pacientul era un adult în vârstă cu probleme de sănătate preexistente, care fusese internat în spital și urma un tratament pentru infecția cu virusul H5N5 al gripei aviare.

Este primul caz de gripă aviară raportat la om în SUA în ultimele nouă luni și doar al doilea deces uman raportat din cauza virusului în Statele Unite, dar Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA a declarat că riscul pentru publicul larg din cauza virusului rămâne scăzut.

Autoritățile continuă să monitorizeze alte persoane care au fost în contact strâns cu pacientul, dar nimeni altcineva nu a fost testat pozitiv pentru gripa aviară și nu s-au găsit dovezi de transmitere de la om la om.

„Persoana avea păsări domestice mixte în curtea din spate”, a transmis Departamentul de Sănătate al statului Washington într-un comunicat citat de CNN. „Eșantionarea DOH a identificat virusul gripei aviare în mediul acela, ceea ce face ca expunerea la păsările domestice, mediul lor sau păsările sălbatice să fie cea mai probabilă sursă de expunere pentru acest pacient.”

Gripa aviară infectează păsările sălbatice din întreaga lume de zeci de ani, dar ultima epidemie din SUA a început în ianuarie 2022 și s-a răspândit mai mult printre mamifere decât în anii trecuți.

Potrivit CDC, în SUA au fost raportate alte 70 de cazuri de gripă aviară la om în cadrul epidemiei. O altă persoană în vârstă cu afecțiuni preexistente a murit în ianuarie după ce a fost infectată cu gripa aviară.

Deși câteva cazuri au fost grave, majoritatea persoanelor infectate au avut o formă ușoară a bolii, a declarat CDC, cu simptome precum ochi roșii și febră. Majoritatea celor care au contractat gripa aviară lucrează în strânsă legătură cu animalele. Au fost înregistrate 41 de cazuri la persoane care lucrează cu bovine și 24 de cazuri la lucrători din sectorul avicol. Alte două cazuri au avut o expunere la alte animale pe care CDC nu le menționează, iar în trei cazuri expunerea a fost necunoscută.

CDC recomandă tuturor celor care lucrează în strânsă legătură cu animalele să poarte echipament de protecție adecvat și să fie precauți în preajma excrementelor animalelor. Oficialii recomandă, de asemenea, prudență la curățarea hrănitoarelor pentru păsări sau a altor zone expuse la excrementele păsărilor. Evitați contactul cu animalele sălbatice bolnave sau moarte.

Departamentul de sănătate din Washington recomandă, de asemenea, vaccinarea antigripală pentru orice persoană care ar putea intra în contact cu păsări domestice sau sălbatice. Deși vaccinul antigripal obișnuit nu poate proteja împotriva gripei aviare, acesta reduce șansa mică ca o persoană să se îmbolnăvească de ambele virusuri simultan și să provoace mutația virusului gripei aviare într-o formă care s-ar răspândi ușor printre oameni.

