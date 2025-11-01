Focar de gripă aviară o fermă de rațe de la granița României. Măsuri dure luate pentru a împiedica răspândirea virusului

01-11-2025 | 08:05
rate
Shutterstock

Ungaria a raportat descoperirea unui focar de gripă aviară înalt patogenă H5N1 la o fermă de îngrăşare a raţelor, a informat, vineri, Organizaţia Mondială pentru Sănătate Animală (OIE), citată de Reuters.

 

Adrian Popovici

Răspândirea gripei aviare a stârnit îngrijorări în rândul guvernelor şi al industriei avicole, după ce a ucis sau a dus la sacrificarea a sute de milioane de păsări de curte în ultimii ani, perturbând aprovizionarea, majorând preţurile la alimente şi sporind riscul unei noi pandemii.

Ungaria a fost grav afectată de virusul gripei aviare în timpul sezonului 2024- 2025. Atunci, Ungaria a reprezentat mai mult de jumătate din focarele înregistrate în fermele de păsări din Uniunea Europeană, cazurile fiind detectate în mare parte între sfârşitul lunii octombrie şi luna mai, arată datele oficiale.

Virusul H5N1 a fost identificat la o fermă cu 19.700 de raţe din apropiere de oraşul Szolnok, unde a provocat decesul a 725 de păsări, a informat OIE, citând un raport trimis de autorităţile ungare. Restul raţelor au fost ulterior sacrificate, ca măsură preventivă.

O tulpină agresivă de gripă aviară se răspândește prin Ungaria

Gripa aviară este o boală virală foarte contagioasă, care apare în principal la păsările de curte şi la păsările de apă sălbatice. Virusurile gripei aviare sunt virusuri cu patogenitate ridicată sau scăzută (HPAI, respectiv LPAI), în funcţie de caracteristica moleculară a virusului şi de capacitatea acestuia de a provoca boli şi mortalitate la pui.

gripa aviara
O nouă criză sanitară. Gripa aviară se răspândește încet în toată Europa. Sunt deja focare în 10 state

Raţele îngrăşate sunt folosite în principal pentru a produce foie gras. Ungaria este al doilea mare producător, după Franţa, de foie gras, un produs alimentar de lux.

În mod normal, gripa aviară începe să se manifeste toamna, virusul fiind transportat de păsările sălbatice migratoare care vin din Asia în Europa.

Ţările care descoperă boli animale periculoase, precum pesta porcină africană sau gripa aviară înalt patogenă, trebuie să avertizeze imediat Organizaţia Mondială pentru Sănătate Animală (OIE) şi să trimită regulat rapoarte de evoluţie.

Sursa: Agerpres

