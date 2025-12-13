Situație fără precedent în Regatul Unit după ce cazurile de gripă au crescut cu 55% într-o săptămână

Stiri externe
13-12-2025 | 13:35
spital
Shutterstock

Guvernul britanic a îndemnat medicii să renunţe la o grevă preconizată timp de cinci zile cu puţin timp înainte de Crăciun, în contextul unui „val fără precedent de super-gripă”, care afectează Regatul Unit.

autor
Sabrina Saghin

Premierul laburist Keir Starmer şi ministrul Sănătăţii, Wes Streeting, au lansat fiecare câte un apel adresat medicilor „rezidenţi'' ca aceştia să renunţe la mişcarea de protest prevăzut pentru perioada 17-22 decembrie.

Apelul guvernului vizează siguranța pacienților

Streeting a subliniat în publicaţia The Times că serviciul de sănătate publică, NHS, se află într-o „situaţie incredibil de precară'' şi se confruntă cu „provocări inedite după pandemia de COVID-19''.

Reafirmând susţinerea sa pentru dreptul la grevă, Keir Starmer a estimat că o grevă de cinci zile ar fi „iresponsabilă'' şi ar pune „NHS şi pacienţii săi în pericol'', se afirmă într-un editorial publicat în The Guardian.

Reluând la rândul său comparaţia cu pandemia de COVID-19, a estimat că „ideea de a face gravă în acest context este într-adevăr de neimaginat''.

Citește și
gripă aviară
Înca un deces provocat de gripa aviară la om a fost înregistrat în Washington. Este al doilea caz în SUA în ultimele 9 luni

Potrivit statisticilor publicate joi de NHS, cazurile de gripă au atins un nivel record pentru această perioadă a anului.

Cazurile de gripă ating niveluri record

Numărul cazurilor a crescut cu 55% într-o săptămână, în medie 2.660 de pacienţi fiind spitalizaţi în fiecare zi săptămâna trecută.

„În contextul unei cereri record pentru servicii de urgenţă şi ambulanţe, precum şi al grevei iminente a medicilor rezidenţi, acest val fără precedent de super-gripă aduce NHS-ul în cea mai gravă situaţie posibilă pentru această perioadă a anului'', a avertizat directoarea medicală la nivel naţional a NHS, Meghana Pandit.

Situaţia NHS, aflată într-o profundă criză din cauza timpilor de aşteptare extrem de mari pentru programări, este o miză politică majoră pentru guvernul laburist, a cărui popularitate este în scădere.

Dacă greva, preconizată să înceapă miercuri, va fi confirmată, va fi vorba despre cea de-a 14-a astfel de acţiune a medicilor din martie 2023.

Medicii rezidenţi sunt în conflict cu guvernul în ceea ce priveşte salariile şi formarea profesională.

Wes Streeting a acceptat revendicarea sindicatului medicilor ca practicienii formaţi în Regatul Unit să aibă prioritate la obţinerea unei formări în faţa candidaţilor străini.

Guvernul refuză majorări salariale

Numărul locurilor disponibile pentru aceste formări va fi de asemenea crescut.

Însă, a adăugat ministrul, guvernul „nu poate şi nu vrea să ia nicio măsură în ceea ce priveşte salariile, mai ales după o majorare de 28.9% în decursul ultimilor trei ani şi a unei revalorizări a întregului sector public în ultimii ani''.

British Medical Association, care reprezintă medicii rezidenţi, reclamă o creştere de 26%, estimând că această revalorizare ar fi necesară pentru a restabili nivelul remuneraţiilor după ani de creşteri inferioare nivelului inflaţiei.

Asociaţia trebuie să prezinte noua propunere a guvernului către membrii săi printr-un sondaj online care se va încheia luni.

Sursa: Agerpres

Etichete: regatul unit, gripa,

Dată publicare: 13-12-2025 13:35

Articol recomandat de sport.ro
Mesajul din SUA care a provocat reacția oficială a Germaniei: „Am fost informați cu câteva ore înainte!”
Mesajul din SUA care a provocat reacția oficială a Germaniei: „Am fost informați cu câteva ore înainte!”
Citește și...
Numărul cazurilor de gripă s-a dublat într-o săptămână și va continua să crească. Unde sunt cele mai multe cazuri
Stiri Sanatate
Numărul cazurilor de gripă s-a dublat într-o săptămână și va continua să crească. Unde sunt cele mai multe cazuri

Suntem în plin sezon al virozelor și gripelor, iar numărul îmbolnăvirilor crește de la o zi la alta. Institutul Național de Sănătate Publică anunță că, la ultima raportare, au fost cu 28% mai multe cazuri decât în săptămâna anterioară.

Înca un deces provocat de gripa aviară la om a fost înregistrat în Washington. Este al doilea caz în SUA în ultimele 9 luni
Stiri Sanatate
Înca un deces provocat de gripa aviară la om a fost înregistrat în Washington. Este al doilea caz în SUA în ultimele 9 luni

Un locuitor din Washington a murit din cauza complicațiilor provocate de o infecție cu un virus al gripei aviare, care nu a mai fost raportat până acum la oameni, a anunțat vineri Departamentul de Sănătate al statului american.

Focar de gripă aviară o fermă de rațe de la granița României. Măsuri dure luate pentru a împiedica răspândirea virusului
Stiri externe
Focar de gripă aviară o fermă de rațe de la granița României. Măsuri dure luate pentru a împiedica răspândirea virusului

Ungaria a raportat descoperirea unui focar de gripă aviară înalt patogenă H5N1 la o fermă de îngrăşare a raţelor, a informat, vineri, Organizaţia Mondială pentru Sănătate Animală (OIE), citată de Reuters.

 

Recomandări
Rusia exagerează despre succesele de pe front. După ce s-a lăudat că a „eliberat” orașul Kupiansk, Zelenski l-a vizitat
Stiri externe
Rusia exagerează despre succesele de pe front. După ce s-a lăudat că a „eliberat” orașul Kupiansk, Zelenski l-a vizitat

Uniunea Europeană a făcut, vineri, un pas major în sprijinul Ucrainei, după ce a decis înghețarea pe termen nelimitat a activelor Băncii Centrale a Rusiei aflate pe teritoriul european.

Proteste în toată țara după dezvăluirile despre nereguli grave în Justiție. „Nu mai avem deloc încredere. Și-au bătut joc”
Stiri actuale
Proteste în toată țara după dezvăluirile despre nereguli grave în Justiție. „Nu mai avem deloc încredere. Și-au bătut joc”

A fost a treia zi de proteste, după ce presa a făcut dezvăluiri despre nereguli grave în sistemul de justiție. Oameni revoltați au ieșit în stradă în toată țara.

„Zile negre” în POT. Cine a mai rămas lângă Anamaria Gavrilă după marele exod din partid. „Unii vor să ajungă doar la bani”
Stiri actuale
„Zile negre” în POT. Cine a mai rămas lângă Anamaria Gavrilă după marele exod din partid. „Unii vor să ajungă doar la bani”

Lidera Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, are necazuri după rezultatul de la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E31

22:04

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 13 Decembrie 2025

02:27:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Liana Stanciu la întrebarea mesei rotunde

43:18

Alt Text!
La Măruță
12 Decembrie 2025

01:33:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28