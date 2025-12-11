Numărul virozelor și gripelor cresc alarmant de la o săptămână la alta. Semnal de alarmă din partea medicilor

Suntem în plin sezon al virozelor și gripelor, iar numărul îmbolnăvirilor crește de la o zi la alta. Institutul Național de Sănătate Publică anunță că, la ultima raportare, au fost cu 28% mai multe cazuri decât în săptămâna anterioară.

Medicii de familie, ale căror cabinete sunt pline, recomandă pacienților să evite aglomerația și să se vaccineze preventiv.

Potrivit raportărilor oficiale, gripa înregistrează cea mai mare creștere a numărului de îmbolnăviri. În prima săptămână din decembrie au fost raportate 3.018 cazuri – de două ori mai multe ca în săptămâna anterioară. Cei mai mulți bolnavi sunt în București și în județele Botoșani, Iași, Suceava, Cluj și Brașov.

Izabelle Iamandi, medic specialist medicină de familie: „Am observat o creștere a virozelor, atât în rândul adulților cât și la copii, noi sfătuim pacienții începând cu 6 luni să înceapă vaccinarea antigripală, care este cea mai importantă metodă de prevenție, mai ales în rândul copiilor, femeilor gravide, vârstnicilor și bolnavilor cronici.”

În județul Brașov, Direcția de Sănătate Publică anunță o creștere cu 83 la sută a numărului de cazuri de gripă.

Nadia Prodan, pacientă: „Eu am început cu o durere foarte mare de spate, cu frisoane. Și am venit la medic pentru că acele frisoane au fost însoțite și de febră și am venit la medic ca să nu dăm în pneumonie.”

În ceea ce privește infecțiile respiratorii, ultima raportare națională arată o creștere cu 28,2% a numărului de pacienți diagnosticați. Medicii recomandă spălatul des pe mâini și evitarea aglomerației.

Specialiștii spun că suntem încă departe de vârful îmbolnăvirilor care, de regulă, se înregistrează în ianuarie, imediat după vacanța de sărbători.

