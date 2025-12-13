Sezonul gripal a început. Peste 3.000 de cazuri, raportate în prima săptămână a lunii decembrie. Recomandări pentru populație

Peste 3.000 de cazuri de gripă clinică au fost înregistrate la nivel naţional, în prima săptâmână din decembrie, numărul fiind dublu faţă de cel din săptămâna anterioară.

Totodată, s-au raportat 28 de cazuri de gripă confirmate de laborator, arată datele Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP).

Astfel, s-a înregistrat debutul sezonului gripal, rata pozitivităţii pentru acelaşi tip de virus gripal la cazurile testate depăşind 10%.

Potrivit celui mai recent raport realizat de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul INSP, în săptămâna 1-7 decembrie au fost raportate 81.174 de cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), înregistrându-se cu 28,2% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (63.321) şi cu 16,8% mai puţine cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (97.598).

Variaţia în minus faţă de media calculată de 89.177 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 9%.

3.000 de cazuri de gripă la nivel național

În acelaşi interval, au fost înregistrate 3.018 cazuri de gripă clinică la nivel naţional, comparativ cu 794 de cazuri în aceeaşi săptămână a sezonului precedent şi cu 1.504 înregistrate în săptămâna precedentă. Cazurile de gripă clinică au fost raportate de 39 judeţe, cele mai multe fiind în municipiul Bucureşti (534) şi în judeţele Botoşani (581), Iaşi (328), Suceava (282), Cluj (210) şi Braşov (208).

În plus, au fost 22 de cazuri de infecţii respiratorii acute severe (SARI), cu 12 mai puţine faţă de săptămâna precedentă şi cu 19 mai multe faţă de aceeaşi perioadă a sezonului precedent, şi 28 de cazuri de gripă confirmată de laborator (12 cu virus gripal AH3, 2 cu virus gripal AH1 şi 14 cu virus gripal A nesubtipat).

„S-a înregistrat debutul sezonului gripal (rata pozitivităţii pentru acelaşi tip de virus gripal la cazurile testate a fost de peste 10%)”, a precizat CNSCBT.

De la începutul sezonului au fost raportate 80 de cazuri de gripă confirmate de laborator, din care: 51 de cazuri cu virus gripal A nesubtipat, 21 cu virus gripal AH3, 5 cu virus gripal AH1, 3 cazuri cu virus gripal B.

Până în prezent, nu a fost comunicat niciun deces confirmat cu virus gripal.

Până în 7 decembrie, au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV) un număr de 1.198.569 de vaccinări antigripale (1.175.429 fiind pentru grupele populaţionale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 5.488 de vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.

Recomandări pentru populație

În contextul epidemiologic menționat, INSP-CNSCBT face următoarele recomandări:



• Persoanele eligibile pentru vaccinare, în special cele cu risc crescut de boală severă, ar trebui să se vaccineze fără întârziere.

• Respectarea igienei mâinilor este deosebit de importantă, având în vedere faptul că virusul gripal se poate transmite și prin contact cu obiecte contaminate cu particule virale.

• Respectarea etichetei respiratorii se referă la utilizarea batistei de unică utilizare când tușim sau strănutăm, urmată de aplicarea unui antiseptic pentru mâini sau spălarea lor cu apă și săpun. Dacă acestea nu sunt accesibile pentru moment, ar trebui să tușim/strănutăm în unghiul pe care îl formează brațul cu antebrațul.

• Evitarea, pe cât posibil, a aglomerației, iar dacă acest lucru nu poate fi realizat, purtarea măștii în spații închise (ex.în mijloacele de transport în comun)

• Aerisirea corectă a încăperilor

• Alimentație echilibrată care să includă proteine (dacă anumite afecțiuni medicale nu le contraindică), având în vedere faptul că anticorpii cu care ne apărăm față de gripă se formează din proteine. De asemenea, o hidratare corectă (2 litri de apă/zi) contribuie la menținerea bunei funcționalități a mucoasei respiratorii.

