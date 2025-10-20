Noua platformă informatică a Sănătății va începe să funcționeze până la finalul anului. Anunțul ministrului

Primele module ale noii Platforme Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) vor fi funcţionale până la finalul acestui an şi până în august 2026 întreaga platformă va fi complet operaţională, a declarat luni ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

"Noua Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) este cel mai amplu proiect de digitalizare din istoria sistemului medical românesc - o investiţie de 100 de milioane de euro, finanţată prin PNRR. Este un angajament ferm al echipei noastre şi o reformă pe care o ducem la bun sfârşit. Primele module vor fi funcţionale până la finalul acestui an, iar până în august 2026, întreaga platformă va fi complet operaţională", a scris ministrul Sănătăţii pe Facebook.

Potrivit acestuia, noua platformă digitală presupune următoarele:

* elimină tipizatele şi hârtiile inutile;

* biletele de trimitere, scrisorile medicale şi concediile vor fi complet digitale, disponibile instant;

* dosarul electronic al pacientului şi reţeta electronică devin funcţionale şi integrate;

* istoricul medical va putea fi accesat oricând şi oriunde - de pe telefon sau calculator.

”Muncim onest, ascultăm sistemul, corectăm din mers”

"Ştiu că, de-a lungul anilor, mulţi şi-au pierdut încrederea când au auzit cuvântul 'digitalizare'. Dar acum este diferit. Ritmul e accelerat, munca e vizibilă, iar beneficiile se vor simţi direct în viaţa fiecărui pacient şi a fiecărui medic. Dar muncim onest, ascultăm sistemul, ascultăm oamenii şi corectăm din mers. Pentru că fiecare zi contează şi fiecare pas înainte înseamnă mai multă încredere în sistemul public de sănătate", a subliniat Alexandru Rogobete.

