Noua platformă informatică a Sănătății va începe să funcționeze până la finalul anului. Anunțul ministrului

Stiri Sanatate
20-10-2025 | 21:07
card de sanatate

Primele module ale noii Platforme Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) vor fi funcţionale până la finalul acestui an şi până în august 2026 întreaga platformă va fi complet operaţională, a declarat luni ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

autor
Cristian Anton

"Noua Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) este cel mai amplu proiect de digitalizare din istoria sistemului medical românesc - o investiţie de 100 de milioane de euro, finanţată prin PNRR. Este un angajament ferm al echipei noastre şi o reformă pe care o ducem la bun sfârşit. Primele module vor fi funcţionale până la finalul acestui an, iar până în august 2026, întreaga platformă va fi complet operaţională", a scris ministrul Sănătăţii pe Facebook.

Potrivit acestuia, noua platformă digitală presupune următoarele:

* elimină tipizatele şi hârtiile inutile;

* biletele de trimitere, scrisorile medicale şi concediile vor fi complet digitale, disponibile instant;

Citește și
bolnavi
Audit șocant al Curții de Conturi: PIAS, platforma de 1,1 miliarde lei a Sănătății, depășită și plină de disfuncționalități

* dosarul electronic al pacientului şi reţeta electronică devin funcţionale şi integrate;

* istoricul medical va putea fi accesat oricând şi oriunde - de pe telefon sau calculator.

”Muncim onest, ascultăm sistemul, corectăm din mers”

"Ştiu că, de-a lungul anilor, mulţi şi-au pierdut încrederea când au auzit cuvântul 'digitalizare'. Dar acum este diferit. Ritmul e accelerat, munca e vizibilă, iar beneficiile se vor simţi direct în viaţa fiecărui pacient şi a fiecărui medic. Dar muncim onest, ascultăm sistemul, ascultăm oamenii şi corectăm din mers. Pentru că fiecare zi contează şi fiecare pas înainte înseamnă mai multă încredere în sistemul public de sănătate", a subliniat Alexandru Rogobete. 

Boală lungă, moarte sigură. Motivul pentru care sănătatea din România se digitalizează și acum cu pixul

Sursa: Agerpres

Etichete: cnas, functionare, nou, sistem informatic,

Dată publicare: 20-10-2025 21:07

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
Citește și...
Platforma de un sfert de miliard de euro a Sănătății, frecvent inutilizabilă, va fi schimbată. Anunțul CNAS despre PIAS
Stiri Sanatate
Platforma de un sfert de miliard de euro a Sănătății, frecvent inutilizabilă, va fi schimbată. Anunțul CNAS despre PIAS

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunţă că platforma PIAS rămâne funcţională până la înlocuirea acesteia, în anul 2026, cu un sistem "modern, sigur şi accesibil".  

Audit șocant al Curții de Conturi: PIAS, platforma de 1,1 miliarde lei a Sănătății, depășită și plină de disfuncționalități
Stiri actuale
Audit șocant al Curții de Conturi: PIAS, platforma de 1,1 miliarde lei a Sănătății, depășită și plină de disfuncționalități

Curtea de Conturi a constatat, în urma unui audit, că Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) s-a confruntat, în ultimul sfert de secol, cu „o serie de disfuncţionalităţi” cu „impact semnificativ”. 

Cum arată rectificarea bugetară pentru Sănătate. Cât primește CNAS de la Guvern pentru medicamente și terapii inovatoare
Stiri Sanatate
Cum arată rectificarea bugetară pentru Sănătate. Cât primește CNAS de la Guvern pentru medicamente și terapii inovatoare

CNAS anunţă, vineri seară, că a obţinut, la rectificarea bugetară, creşterea plafonului de negociere pentru contractele cost-volum la 8,5 miliarde lei, faţă de 6,2 miliarde lei la începutul anului.

Ministrul Sănătății: „Pacienţii sunt trimiși să-şi cumpere medicamente”. CNAS are datorii de miliarde de lei
Stiri actuale
Ministrul Sănătății: „Pacienţii sunt trimiși să-şi cumpere medicamente”. CNAS are datorii de miliarde de lei

Ministrul Sănătăţii a reafirmat, marţi seară, că se simte inconfortabil să recunoască că sunt spitale în România unde pacienţii sunt trimişi să cumpere medicamente, dar este o realitate care se întâmplă, chiar dacă este inacceptabilă.

Cardul de sănătate funcționează din nou, după ce a avut probleme timp de 37 de zile
Stiri Sanatate
Cardul de sănătate funcționează din nou, după ce a avut probleme timp de 37 de zile

Funcționarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) a fost reluată marți, 6 august, anunță Casa Națională de Asigurări de Sănătate într-un comunicat. Sistemul a fost blocat timp de 37 de zile.

Recomandări
Pensiile speciale ale magistraților, apărate la CCR de judecători numiți de PSD. Cine sunt cei care au votat anti reformă
Stiri Politice
Pensiile speciale ale magistraților, apărate la CCR de judecători numiți de PSD. Cine sunt cei care au votat anti reformă

La 50 de zile după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru reforma pensiilor magistraților, Curtea Constituțională a admis contestația Înaltei Curți și a declarat legea neconstituțională. 

Nicușor Dan vrea să candideze pentru un nou mandat de președinte al României. ”Ca să faci lucruri în societate necesită timp”
Stiri Politice
Nicușor Dan vrea să candideze pentru un nou mandat de președinte al României. ”Ca să faci lucruri în societate necesită timp”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, că este "în principiu" interesat să candideze pentru un nou mandat.

Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”
Stiri Sociale
Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”

România a fost zguduită în această lună de 20 de cutremure. Au fost de magnitudine mică, dar unele s-au produs în regiuni unde aceste fenomene sunt rare. Cea mai predispusă zonă rămâne Vrancea, unde au avut loc 12 cutremure de adâncime mare.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 20 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
La Măruță
20 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Octombrie 2025

01:43:53

Alt Text!
Doctor de bine
(P) One Health: de la zâmbet la sănătatea întregului organism – un concept inițiat de Dr. Ionuț Leahu

27:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28