Platforma de un sfert de miliard de euro a Sănătății, frecvent inutilizabilă, va fi schimbată. Anunțul CNS despre PIAS

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunţă că platforma PIAS rămâne funcţională până la înlocuirea acesteia, în anul 2026, cu un sistem "modern, sigur şi accesibil".

Potrivit unui comunicat de presă al CNAS remis miercuri, noua platformă în curs de dezvoltare va avea o arhitectură informatică modernă şi funcţionalităţi superioare celor actuale, inclusiv conectivitatea şi interoperabilitatea cu alte sisteme informatice din sănătate.

Reamintim că un audit al Curții de Conturi a constatat că Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) s-a confruntat, în ultimul sfert de secol, cu „o serie de disfuncţionalităţi” cu „impact semnificativ”.

Curtea de Conturi notează că unele dintre obiectivele sale, precum utilizarea completă a dosarului electronic de sănătate, digitalizarea biletelor de trimitere şi a concediilor medicale, nu au fost atinse.

Potrivit auditului, deşi costul total al platformei a depăşit 1,1 miliarde lei, în ultima perioadă, disfuncţionalităţile frecvente, blocajele şi suprasolicitarea infrastructurii tehnice învechite au afectat negativ calitatea serviciilor oferite asiguraţilor şi activitatea furnizorilor.

Auditul mai evidenţiază că infrastructura hardware şi software este depăşită şi nu a beneficiat de actualizări corespunzătoare. Un alt aspect vizează „incapacitatea instituţională” de a recruta şi reţine specialişti IT „adecvaţi unui sistem de o asemenea importanţă”.

Președintele CNAS: PIAS ”și-a atins limitele”

CNAS menţionează că modernizarea şi redimensionarea platformei informatice administrate de instituţie se realizează cu fonduri europene, în cadrul Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

"Platforma PIAS a fost un proiect de pionierat în ceea ce priveşte informatizarea sănătăţii şi asigurarea unui cadru unitar pentru gestionarea celor peste 18 milioane de beneficiari ai sistemului public de sănătate. Vechimea considerabilă, numărul crescut de utilizatori de la an la an, numărul crescut de solicitări informatice efectuate simultan, volumul uriaş de date integrate sunt doar câteva dintre elementele care ne arată că acest sistem şi-a atins limitele şi nu mai poate ţine pasul cu nevoile şi aşteptările pacienţilor şi furnizorilor de servicii medicale. La CNAS lucrăm la proiectul noii platforme informatice, care vine cu veşti bune pentru utilizatori, atât din perspectiva asigurării unui mediu prietenos şi accesibil, cât şi în ceea ce priveşte digitalizarea documentelor conexe actului medical, ceea ce înseamnă mai mult timp câştigat pentru sănătate. În paralel, menţinem funcţională platforma actuală, pentru a garanta continuitatea acordării serviciilor medicale şi a medicamentelor pentru pacienţi", a declarat preşedintele CNAS, Horaţiu-Remus Moldovan, citat în comunicatul de presă.

Conform sursei citate, modul de implementare, funcţionare şi administrare a celui mai complex sistem informatic din România, Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), a constituit tematica unui audit al performanţei la CNAS, realizat de Curtea de Conturi pentru perioada 2000 - 2024, iar recomandările raportului de audit au validat decizia de a proiecta şi realiza un nou sistem informatic.

