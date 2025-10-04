Cum arată rectificarea bugetară pentru Sănătate. Cât primește CNAS de la Guvern pentru medicamente și terapii inovatoare

04-10-2025 | 10:34
CNAS anunţă, vineri seară, că a obţinut, la rectificarea bugetară, creşterea plafonului de negociere pentru contractele cost-volum la 8,5 miliarde lei, faţă de 6,2 miliarde lei la începutul anului.

Adrian Popovici

Suma primită din partea guvernului la rectificarea bugetară asigură continuitatea tratamentelor pentru peste 450.000 de pacienţi care beneficiază de terapii moderne, dar şi includerea în programe a altora persoane.

Preşedintele CNAS, conf. univ. dr. Horaţiu-Remus Moldovan, anunţă, vineri seară, într-un comunicat de presă, că, prin rectificarea bugetară, CNAS a primit creşterea plafonului de negociere pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat la 8,5 miliarde lei, faţă de 6,2 miliarde lei la începutul anului.

„Această decizie asigură continuitatea tratamentelor pentru peste 450.000 de pacienţi care beneficiază în prezent de terapii moderne şi permite includerea de noi pacienţi eligibili, care au acum şansa de a accesa medicamente salvatoare de vieţi. În numele instituţiei pe care o conduc, mulţumesc Ministerului Finanţelor şi Guvernului României pentru că, aşa cum au promis, au tratat sănătatea populaţiei ca pe o adevărată prioritate naţională. Mulţumesc, de asemenea, industriei farmaceutice pentru încrederea acordată CNAS şi pentru disponibilitatea de a prelungi contractele existente până la această rectificare bugetară”, a transmis Horaţiu-Remus Moldovan.

Rectificarea bugetară aduce mai mulți bani pentru tratamentele bolnavilor

Acesta explică faptul că aceste contracte cost-volum sunt acorduri prin care CNAS negociază cu producătorii de medicamente pentru a oferi pacienţilor acces la tratamente inovatoare foarte costisitoare, într-un mod sustenabil pentru sistemul de sănătate.

„Cu alte cuvinte: pacienţii primesc medicamentele de care au nevoie, iar statul plăteşte un preţ negociat şi controlat. Fac un apel către toţi producătorii de medicamente: CNAS demarează negocierile pentru noile contracte cost-volum/cost-volum-rezultat şi vă invit să veniţi cu soluţii inovatoare, astfel încât cât mai mulţi pacienţi din România să beneficieze de terapii moderne”, a mai transmis preşedintele CNAS.

