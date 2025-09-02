Ministrul Sănătății: „Pacienţii sunt trimiși să-şi cumpere medicamente”. CNAS are datorii de miliarde de lei

Stiri actuale
02-09-2025 | 21:58
alexandru rogobete
Inquam Photos / Malina Norocea

Ministrul Sănătăţii a reafirmat, marţi seară, că se simte inconfortabil să recunoască că sunt spitale în România unde pacienţii sunt trimişi să cumpere medicamente, dar este o realitate care se întâmplă, chiar dacă este inacceptabilă.

autor
Sabrina Saghin

În plus, ministrul a anunţat datorii de 11 miliarde de lei pe care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate le are către farmacii, spitale sau pentru concediile medicale.

Pacienții internați sunt trimiși să își cumpere singuri medicamente

„Mă simt nespus de inconfortabil ca în anul 2025 să spun public că, da, există spitale în care pacienţii sunt trimisi să-şi cumpere medicamente. Este inacceptabil, este inadmisibil ca acest lucru să se întâmple (…) Cred că măsurile din pachetul 2 asta fac, nu reduc bugetul sănătăţii, dar îl eficientizează în beneficiul oamenilor în primul rând”, a declarat, marţi seară, la Medika TV, ministrul Alexandru Rogobete, scrie news.ro.

Acesta crede că, după implementarea tuturor măsurilor, „lucrurile se vor echibra într-o direcţie bună”.

„Pentru că măsurile pe care le-am luat şi care urmează, sigur, celelalte acte normative care urmează să vină în completarea proiectului de lege, vor echilibra de bun simt, spun eu, în multe zone din domeniul sănătăţii lucrurile în favoarea pacientului (…) Eu cred că - şi mai spun încă o dată - nemulţumirea colegilor din ambulatoriul cu practică independentă este justificată. Am spus acest lucru, am susţinut până la urmă această modificare de creştere a punctului, însă, efortul bugetar din domeniul sănătăţii, din anul 2025, nu a permis acest lucru”, a mai declarat ministrul.

Citește și
Alexandru Rogobete
Ministrul Sănătății, despre reducerea compensării medicamentelor, după anunțul CNAS: Nu am iniţiat niciun act normativ

Datorii uriașe la nivelul CNAS

Acesta vorbeşte despre „datorii enorme” pe care le are sistemul.

„Casa Naţională de Asigurări de Sănătate are plăţi nefectuate într-un cuantum de aproape 11 miliarde de lei, către farmacii, către concedii medicale, către unităţi sanitare chiar şi lista poate continua”, a declarat Rogobete.

Întrebat dacă va exista un blocaj din această cauză, ministrul a negat: „Nu, pentru că au existat discuţii cu Ministerul Finanţelor şi încercăm să închidem anul acesta”.

Ministrul a explicat că este nevoie de gândire strategică: „Domenul sănătăţii sau sănătatea este ca un organism viu. Nu pot să nu ţin cont de întreg sistemul lui, per ansamblu. Un impact bugetar într-un anumit domeniu poate destabiliza apoi întreg domeniul. Şi atunci strategia a fost una foarte simplă. Facem un efort cu toţii anul acesta pentru a închide datoriile Casei, pentru a ajunge într-o final apoteotic la un T0”.

De anul viitor, afirmă ministrul, se vor putea corecta parte dintre problemele de finanţare din sistem - a creşte punctul în ambulatorul de specialitate, a echilibra serviciile de screening şi prevenţie la medicul de familie, a reuşi să se plătească mai bine gărzile.

Sursa: News.ro

Etichete: ministrul sanatatii, spitale, Alexandru Rogobete,

Dată publicare: 02-09-2025 21:56

Articol recomandat de sport.ro
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Citește și...
Ministrul Sănătăţii: Opt dintre spitale vor rămâne cu bani din PNRR. Diferenţa până la 24 vor fi făcute printr-un nou program
Stiri actuale
Ministrul Sănătăţii: Opt dintre spitale vor rămâne cu bani din PNRR. Diferenţa până la 24 vor fi făcute printr-un nou program

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că doar 8 dintre cele 24 de spitale planificate prin PNRR vor mai fi finanțate astfel. Restul vor fi construite prin Programul Național de Investiții în Infrastructura de Sănătate.

Ministrul Sănătății, despre reducerea compensării medicamentelor, după anunțul CNAS: Nu am iniţiat niciun act normativ
Stiri actuale
Ministrul Sănătății, despre reducerea compensării medicamentelor, după anunțul CNAS: Nu am iniţiat niciun act normativ

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că, în acest moment, ministerul nu are în dezbatere publică și nu a inițiat vreun act normativ care să vizeze reducerea nivelului de compensare a medicamentelor.

Minsitrul Sănătății a anunțat noi reguli pentru șefii de secții din spitale. Ce fel de evaluări îi așteaptă
Stiri actuale
Minsitrul Sănătății a anunțat noi reguli pentru șefii de secții din spitale. Ce fel de evaluări îi așteaptă

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete anunţă noi criterii şi reglementări pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie din spitale, dar şi pentru evaluarea acestora.

Recomandări
Indicatorul care le dă coșmaruri lui Nazare și Bolojan înainte de rectificare. Instituțiile blocate fără bani în plus
Stiri Economice
Indicatorul care le dă coșmaruri lui Nazare și Bolojan înainte de rectificare. Instituțiile blocate fără bani în plus

Guvernul pregătește rectificarea bugetară. Calculele din acest an sunt complicate de creșterea economică modică, deficitul care ar putea ajunge la 8% din PIB, dar și de instituțiile care deja apelează la credite bugetare.

Tânărul care mergea pe trotinetă și a ucis o bătrână pe o trecere de pietoni din Capitală este acuzat de ucidere din culpă
Stiri actuale
Tânărul care mergea pe trotinetă și a ucis o bătrână pe o trecere de pietoni din Capitală este acuzat de ucidere din culpă

Procurorii și polițiștii din București trag un semnal de alarmă privind utilizarea trotinetelor electrice, după un groaznic accident soldat cu moartea unei femei de 69 de ani. 

Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală
Stiri Politice
Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală

Președintele Nicușor Dan a avut marți o discuție cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, unde a fost abordată, printre altele, potrivit unor surse politice, și tema reformei din administrația publică locală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Septembrie 2025

53:34

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 02 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
2 Septembrie 2025

01:55:16

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28